По состоянию на 2025 год число людей, у которых есть доступ к базовым медицинским услугам и которые при этом не сталкиваются с катастрофическими расходами на здравоохранение, увеличилось на 567 миллионов по сравнению с показателями 2018-го. Такие данные приводятся в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По ее информации, число людей, надежно защищенных от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, увеличилось за последние годы на 698 миллионов. А 1,75 миллиарда человек сейчас живут более здоровой жизнью, чем раньше.

Прогресс в защите здоровья и благополучия населения обусловлен многими факторами, включая использование чистой энергии, сокращение загрязнения воздуха, улучшение санитарных условий, а также снижение потребления табака и алкоголя.

Рекомендации ВОЗ и техническая поддержка со стороны организации также сыграли важную роль в достижении этих результатов.

Несмотря на прогресс, отмечают авторы доклада, важные цели в области здравоохранения остаются нереализованными.

Так, невзирая на прогресс в борьбе с инфекционными заболеваниями, включая ВИЧ и туберкулез, и профилактике бактериальных заболеваний, в таких областях, как лечение диабета и эпиднадзор за корью, сохраняются существенные пробелы.

В сферах, требующих комплексного подхода, таких как выявление заболеваний, реагирование на чрезвычайные ситуации, а также ликвидация полиомиелита, по-прежнему существует множество проблем, что связано, в частности, с недостатком финансирования.

В докладе также отмечается, что существенная доля финансирования ВОЗ по-прежнему в значительной степени целевая и направлена на конкретные тематические области, что ограничивает возможности стратегического распределения средств в соответствии с приоритетами организации. По мере того как глобальная финансовая ситуация становится все более сложной, гибкое финансирование будет иметь решающее значение для закрепления хороших результатов в области здравоохранения.