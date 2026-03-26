Форум «Миррахимовские чтения» проходит в Бишкеке с участием стран ШОС

С 26 по 28 марта 2026 года в Бишкеке проходит международный медицинский научный форум «Современные модели интегрированного ведения сердечно-сосудистых и неинфекционных заболеваний с использованием искусственного интеллекта, инноваций и цифровых технологий» в рамках научно-практической конференции «Миррахимовские чтения».

По данным пресс-центра Минздрава, открытие форума прошло с участием заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова, министра здравоохранения Дамира Осмонова, а также представителей стран Шанхайской организации сотрудничества, международных экспертов, ученых и практикующих врачей.

Форум является значимой международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития здравоохранения, включая профилактику, диагностику и лечение сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также развитие интегрированных моделей медицинской помощи.

В рамках форума будут проходить научные сессии, круглые столы и мастер-классы, включая Первый съезд рентгенхирургов Кыргызской Республики. Также предусмотрено подписание меморандумов о сотрудничестве с ведущими международными медицинскими центрами.

Особый акцент сделан на развитии международного сотрудничества, обмене знаниями и внедрении передовых практик. Форум проходит в рамках председательства Кыргызстана в ШОС и приурочен к встрече министров здравоохранения стран организации.

Ожидается, что по итогам форума будут выработаны практические предложения, направленные на снижение смертности, повышение качества медицинской помощи и внедрение инновационных технологий в систему здравоохранения.