В Кыргызстане сокращается число семейных врачей. Почему это опасно

В Кыргызстане за 10 лет (с 2013-го по 2023-й) плотность семейных врачей снизилась в среднем на 3,6 процента. Об этом заявили сегодня на презентации анализа рынка труда в сфере здравоохранения.

По словам представителей Всемирной организации здравоохранения, в разрезе регионов самое большое сокращение произошло в Чуйской области — на 33,7 процента, в Ошской (на 30,4 процента) и Таласской (28,7 процента).

«Соответственно, в этих областях обращается внимания меньше, чем в других регионах, на уровень первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Возможно, эти три области требуют принятия отдельных мероприятий в отношении привлечения семейных врачей», — считают в ВОЗ.

Рост обеспеченности такими кадрами отмечен в Бишкеке (на 41,8 процента), в Ошской области (на 17,5 процента) и Манасе (на 0,8 процента).

Что касается семейных медсестер, то их по стране стало меньше на 6,1 процента. Снижение произошло в Бишкеке (на 22,4 процента) и Баткенской области (на 18,8 процента). Рост отметили в Ошской (на 8,7 процента), Нарынской (на 7,1 процента) и Иссык-Кульской (4,7 процента) областях.

В ходе анализа эксперты также изучили нормы Кыргызстана в отношении обслуживаемого населения на одного семейного врача. Норма составляет 1,7 тысячи, но анализ показывает, что в большинстве областей нагрузка превышена.

Во всех регионах и крупных городах семейные врачи обслуживают в 1,7 раза больше пациентов, чем предусмотрено национальными нормативами.

Наибольший показатель — 1,9 раза — в Таласской области, наименьший (1,3 раза) — в городе Ош.

«К примеру, в Таласе на семейных врачей приходится 3 тысячи 271 пациент. Мы не знаем, могут ли при такой нагрузке доктора предоставлять качественные медуслуги. Нагрузки на семейных медсестер тоже превышают нормативы», — отметили представители ВОЗ.

По их данным, с 2013 года отмечено снижение абсолютного числа посещений организаций здравоохранения на уровне ПМСП на 35 процентов. При этом остается все еще высоким уровень госпитализаций. Авторы анализа связывают это с нехваткой семейных врачей на местах.

Для анализа использовались данные государственного сектора с 2013-го по 2023 год, информация частного сектора не учитывалась.
