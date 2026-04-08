Общество

США предложили Кыргызстану перейти к новым формам сотрудничества в медицине

Министр здравоохранения Дамир Осмонов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике Лесли Вигери.

По данным пресс-центра ведомства, стороны обсудили состояние и перспективы кыргызско-американского сотрудничества в сфере здравоохранения,  обменялись мнениями по приоритетным направлениям взаимодействия.

Отмечен значительный вклад американской стороны в развитие системы здравоохранения КР, в том числе в укрепление потенциала по реагированию на вспышки инфекционных заболеваний, развитие программ общественного здравоохранения и повышение устойчивости системы здравоохранения.

В рамках встречи американская сторона представила подходы к дальнейшему развитию сотрудничества, включая переход к новым форматам взаимодействия. Особое внимание уделили вопросам обеспечения преемственности реализуемых проектов и выработке согласованных подходов к их дальнейшему развитию.

Стороны обсудили возможности расширения взаимодействия с международными и частными компаниями в сфере медицинских технологий, фармацевтики и инфраструктурных решений.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и развитии сотрудничества, направленного на укрепление системы здравоохранения КР.
Материалы по теме
Кыргызстанец с грантом в Стэнфорде: что о нем известно
Трамп просит у Конгресса $152 миллиона на восстановление тюрьмы «Алькатрас»
Дональд Трамп запросил у Конгресса рекордные $1,5 триллиона на оборону
С начала операции против Ирана погибли 13 военнослужащих США и 365 пострадали
Иран подтвердил гибель командующего ВМС КСИР Алирезы Тангсири
Атака на Иран. Морская пехота США прибыла в ближневосточный регион
На 100-долларовых купюрах появится подпись Дональда Трампа
Форум «Миррахимовские чтения» проходит в Бишкеке с участием стран ШОС
Коста-Рика согласилась принимать высланных из США мигрантов, в том числе из КР
Смертельное ДТП в США. Обвиняемому Бекжану Бейшекееву грозит 28 лет тюрьмы
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Воздух в Бишкеке и покупка квартиры: что важно при выборе жилья в 2026 году
Сети магазинов O!Store 10 лет: большой юбилей и 10 крутых подарков
«Капитал Банк»: быстрые, удобные и выгодные переводы на карты российских банков
Безлимит на WhatsApp и Telegram в роуминге — теперь в одной услуге Beeline
