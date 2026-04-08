США предложили Кыргызстану перейти к новым формам сотрудничества в медицине

Министр здравоохранения Дамир Осмонов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике Лесли Вигери.
По данным пресс-центра ведомства, стороны обсудили состояние и перспективы кыргызско-американского сотрудничества в сфере здравоохранения, обменялись мнениями по приоритетным направлениям взаимодействия.
Отмечен значительный вклад американской стороны в развитие системы здравоохранения КР, в том числе в укрепление потенциала по реагированию на вспышки инфекционных заболеваний, развитие программ общественного здравоохранения и повышение устойчивости системы здравоохранения.
Стороны обсудили возможности расширения взаимодействия с международными и частными компаниями в сфере медицинских технологий, фармацевтики и инфраструктурных решений.
По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и развитии сотрудничества, направленного на укрепление системы здравоохранения КР.