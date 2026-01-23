23:23
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Общество

Глава Минздрава и посол США в КР обсудили медицинский городок в Бишкеке

Фото Минздрава

Министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике Лесли Вигери.

По данным пресс-центра Минздрава, стороны обсудили взаимодействие в сфере здравоохранения, включая обмен опытом в области общественного здоровья, профилактики заболеваний, подготовки кадров и применения современных медицинских технологий.

Читайте по теме
Медгородок в Бишкеке. О начале строительства сообщил управделами президента

«В ходе встречи озвучено, что в настоящее время в целях развития инфраструктуры здравоохранения прорабатывается план строительства медицинского городка в Бишкеке с возможностью закупки современного медицинского и лабораторного оборудования, включая продукцию ведущих американских производителей. Отдельно отмечена заинтересованность в стажировках и повышении квалификации кыргызстанских специалистов в США», — говорится в сообщении.

В рамках предложенного меморандума Соединенные Штаты планируют сосредоточиться на трех направлениях:

  • доступ к услугам и препаратам для людей, живущих с ВИЧ;
  • поддержка национальной программы по туберкулезу;
  • укрепление санитарно-эпидемиологической готовности.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении работы по вопросам здравоохранения, эпидемиологической безопасности, модернизации инфраструктуры, коммерческого сотрудничества и подготовки медицинских кадров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359097/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за счет бюджета строят 25 больниц и поликлиник
Медгородок в Бишкеке. Минздрав КР приглашает партнеров из Франции в проект
В Бишкеке построят медицинский городок: детали указа президента
Медгородок в Бишкеке. О начале строительства сообщил управделами президента
Новый медгородок в Бишкеке. Указ президента уже на согласовании
Популярные новости
Потеплеет&nbsp;ли в&nbsp;Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 января Потеплеет ли в Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на 22-25 января
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на&nbsp;неопределенный период Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на неопределенный период
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
eSIM от&nbsp;MEGA онлайн: подключение через MegaPay в&nbsp;пару кликов eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
23 января, пятница
23:20
В Кара-Суйском районе построят современную школу на 300 мест В Кара-Суйском районе построят современную школу на 300...
23:04
Тяжелоатлеты смогут участвовать в международных соревнованиях под флагом РФ
22:46
Глава Минздрава и посол США в КР обсудили медицинский городок в Бишкеке
22:25
В Кыргызстане планируют создать единую систему государственных медлабораторий
22:02
Всемирный банк поддержит первый региональный рынок электроэнергии в ЦА