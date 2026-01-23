Глава Минздрава и посол США в КР обсудили медицинский городок в Бишкеке

Министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике Лесли Вигери.
По данным пресс-центра Минздрава, стороны обсудили взаимодействие в сфере здравоохранения, включая обмен опытом в области общественного здоровья, профилактики заболеваний, подготовки кадров и применения современных медицинских технологий.
«В ходе встречи озвучено, что в настоящее время в целях развития инфраструктуры здравоохранения прорабатывается план строительства медицинского городка в Бишкеке с возможностью закупки современного медицинского и лабораторного оборудования, включая продукцию ведущих американских производителей. Отдельно отмечена заинтересованность в стажировках и повышении квалификации кыргызстанских специалистов в США», — говорится в сообщении.
В рамках предложенного меморандума Соединенные Штаты планируют сосредоточиться на трех направлениях:
- доступ к услугам и препаратам для людей, живущих с ВИЧ;
- поддержка национальной программы по туберкулезу;
- укрепление санитарно-эпидемиологической готовности.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении работы по вопросам здравоохранения, эпидемиологической безопасности, модернизации инфраструктуры, коммерческого сотрудничества и подготовки медицинских кадров.