Для полноценной работы онкослужбы в КР требуется 4,5 миллиарда сомов

Финансовое обеспечение онкологической службы не соответствует фактическим потребностям Национального центра онкологии и гематологии (НЦОГ). Об этом по итогам мониторинга медучреждения сообщили в Институте омбудсмена.
По словам специалистов, в период с 2018 по 2024 годы на эти цели ежегодно выделялось лишь около 3 миллионов сомов. В 2024-м объем финансирования был увеличен до 176 миллионов сомов, в 2025-м — 800 миллионов сомов.
По итогам мониторинга также установлено, что онкологические пациенты не обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.
В ходе изучения медицинской и финансовой документации сотрудники Института акыйкатчи выявили, что проблема связана с постоянными задержками поставок и недостаточными закупками со стороны государственного предприятия «Кыргызфармация».
«В онкологической больнице, а зачастую и по всей стране, отсутствуют дорогостоящие препараты, необходимые для лечения рака. Мы вынуждены самостоятельно искать и приобретать лекарства за собственные средства», — цитируют в институте пациентов.
Сложившаяся ситуация грубо нарушает права граждан на доступ к необходимым лекарствам и качественное, непрерывное лечение.
«Ситуация требует безотлагательных решений, пересмотра действующих процедур закупок и достаточного увеличения финансирования онкологической службы. Кроме этого, Национальный центр онкологии и гематологии в срочном порядке нуждается в новых зданиях. С каждым годом растет перегруженность стационара, на одно койко-место в реальности приходится два пациента, некоторые больные вынуждены получать капельницы, сидя на стуле», — говорится в отчете по итогам проверки.