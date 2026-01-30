12:43
Общество

Для полноценной работы онкослужбы в КР требуется 4,5 миллиарда сомов

Финансовое обеспечение онкологической службы не соответствует фактическим потребностям Национального центра онкологии и гематологии (НЦОГ). Об этом по итогам мониторинга медучреждения сообщили в Институте омбудсмена.

По словам специалистов, в период с 2018 по 2024 годы на эти цели ежегодно выделялось лишь около 3 миллионов сомов. В 2024-м объем финансирования был увеличен до 176 миллионов сомов, в 2025-м — 800 миллионов сомов.

По информации НЦОГ, для полноценного функционирования службы требуется 4,5 миллиарда сомов, что в пять раз превышает нынешний уровень выделенных средств.

По итогам мониторинга также установлено, что онкологические пациенты не обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.

В больнице отсутствовало 80 наименований жизненно важных медикаментов.

В ходе изучения медицинской и финансовой документации сотрудники Института акыйкатчи выявили, что проблема связана с постоянными задержками поставок и недостаточными закупками со стороны государственного предприятия «Кыргызфармация».

«В онкологической больнице, а зачастую и по всей стране, отсутствуют дорогостоящие препараты, необходимые для лечения рака. Мы вынуждены самостоятельно искать и приобретать лекарства за собственные средства», — цитируют в институте пациентов.

Сложившаяся ситуация грубо нарушает права граждан на доступ к необходимым лекарствам и качественное, непрерывное лечение.

Для полного обеспечения онкологической службы лекарственными препаратами требуется не менее 2,5 миллиарда сомов.

«Ситуация требует безотлагательных решений, пересмотра действующих процедур закупок и достаточного увеличения финансирования онкологической службы. Кроме этого, Национальный центр онкологии и гематологии в срочном порядке нуждается в новых зданиях. С каждым годом растет перегруженность стационара, на одно койко-место в реальности приходится два пациента, некоторые больные вынуждены получать капельницы, сидя на стуле», — говорится в отчете по итогам проверки.

Института омбудсмена
Фото Института омбудсмена
Уточняется, что в регионах функционируют онкологические отделения, но не везде и не на полную мощность. Например, в Оше есть 15 койко-мест, здесь проводят химиотерапию и делают только простые операции. В Манасе, Токмоке и Баткене принимают пациентов только с легкими формами заболеваний. В Нарынской же области нет ни одного онколога.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359940/
просмотров: 166
