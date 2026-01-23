Назначены руководители национальных кардиологических центров

Коллективу двух национальных кардиологических центров представили новых руководителей. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По данным ведомства, согласно распоряжению кабинета министров, директором Национального центра кардиологии и терапии имени М.Миррахимова назначен Талант Эралиев, директором Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов — Жалил Шейшенов.

«Система кардиологической помощи должна работать четко и слаженно. Ряд проблем, выявленных ранее, показал необходимость управленческих решений. Мы ожидаем, что новая команда обеспечит дисциплину, организацию процессов и достойные клинические результаты», — сказал в ходе представления первый заместитель министра Айбек Маткеримов.

Для информации: Талант Эралиев, 1987 года рождения. В 2011 году окончил Военно-медицинскую академию имени С. Кирова (Санкт-Петербург, Российская Федерация) по специальности «Лечебное дело».

В 2011–2012 годах прошел интернатуру по специальности «Хирургия», а в 2012 году в Алматы (Казахстан) — курс первичной квалификации по интервенционной кардиологии в медицинском центре «SEMA».

В 2012–2014 годах начал трудовую деятельность в качестве старшего ординатора хирургического отделения Военного госпиталя города Ош.

В 2013–2014 годах по совместительству работал кардиологом в медицинском центре «Кардио Азия Плюс» (Ош).

В 2016–2022 годах занимал должность заведующего хирургическим отделением Военного госпиталя в Оше.

В 2019–2023 годах исполнял обязанности начальника медицинской службы — заместителя начальника Военного госпиталя в Оше.

С 2022 года по январь 2026 года работал врачом рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения Кыргызско-Российской клиники в Оше.

Имеет ученую степень кандидата медицинских наук, присужденную в Институте патологии кровообращения имени академика Е. Мешалкина (Новосибирск) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Является председателем «Кыргызского научно-медицинского общества рентгенэндоваскулярных хирургов».

Жалил Шейшенов, 1975 года рождения, в 1999 году окончил Кыргызскую государственную медицинскую академию имени И. Ахунбаева по специальности «Лечебное дело». В 1999–2002 годах завершил клиническую ординатуру по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия» в Научно-образовательном центре Национального центра кардиологии и терапии.

В 2002–2007 годах начал трудовую деятельность в качестве врача-кардиохирурга отделения приобретенных пороков сердца Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов.

С 2007 по 2021 год работал заведующим отделением кардиохирургии Научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии города Тараз (Казахстан). В 2021–2023 годах занимал должность заместителя директора данного центра по лечебной работе.

С 2023 года по январь 2026 года работал главным врачом Научно-клинического центра «Бишкек Кардио».

В 2012 году защитил ученую степень кандидата медицинских наук в Высшей аттестационной комиссии РФ. Является автором четырех инновационных патентов, более 40 научных статей, а также 12 научных докладов, представленных на международных конференциях.

В 2010–2023 годах работал главным специалистом по кардиохирургии и независимым экспертом Управления здравоохранения Жамбылской области Казахстана.

На протяжении многих лет успешно занимается организационно-методической работой с врачами первичного звена, оказывает консультации с использованием санитарной авиации и телемедицины.

За период работы в Казахстане награжден почетными грамотами Министерства здравоохранения РК, а также нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Напомним, прежние главы двух центров сняты с должности 12 января 2026 года.