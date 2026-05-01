Госорганы, помогавшие формировать фонд ГИК КР, смогут первыми получать жилье

Садыр Жапаров подписал Указ «О внесении изменений в Указ президента «Об утверждении государственной жилищной программы «Менин үйүм» от 17 июля 2024 года № 191. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, внесенные изменения расширяют способы получения финансирования и упрощают доступ к жилью для разных категорий граждан.

Так, госорганы и ведомства, помогавшие формировать фонд ОАО «ГИК», передавая ему деньги, землю или строящиеся здания, смогут первыми получать жилье.

Для их сотрудников отменили балльную систему отбора и установили квоты:

до 10 процентов квартир в Бишкеке;

до 20 процентов в регионах.

В число приоритетных участников включили выпускников детских домов — круглых сирот, достигших совершеннолетия.

Программа стала гибче: теперь деньги можно получить не только на покупку новой недвижимости, но и на капитальный ремонт или расширение площади уже имеющегося жилья. Подать заявку можно через сайт ГИК, портал «Тундук» или мобильные приложения сотовых операторов.

Изменились требования к первоначальному взносу. Для «Социальной ипотеки» он не превышает 10 процентов от стоимости жилья, для «Льготной» и «Доступной» — не менее 20 процентов. В рамках продукта «Накопительная ипотека» на счету в банке-партнере нужно иметь 30 процентов от цены недвижимости. Если гражданин не успел накопить нужную сумму за полгода, он может внести все 30 процентов одним платежом. Если же накоплений на первый взнос нет, разрешается предоставить дополнительный залог или воспользоваться помощью гарантийных фондов.

В качестве залога могут выступать не только покупаемая недвижимость, но и участки под строительство дома, жилье, которое еще строится по договору долевого участия.

Чтобы ускорить строительство, ГИК разрешили привлекать партнеров через прямые переговоры без конкурсов. Нежилые помещения в новых домах, такие как офисы, магазины, паркинги и склады, получили официальный статус, а их стоимость будет устанавливать совет директоров компании.

Указ вступил в силу со дня опубликования.