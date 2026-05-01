Афиша Бишкека на выходные: спектакли, фестиваль еды и цирк на льду

Театры
2 мая. Спектакль «Баба Шанель»
Сюжет расскажет об ансамбле народной песни, в котором всем участницам от 70 до 90 лет. Они весело празднуют юбилей своего коллектива, когда их молодой худрук неожиданно приводит новую вокалистку — «девушку» 55 лет. Поющие бабушки тут же начинают ревновать и превращаются в настоящих фурий — никто не хочет потерять свое место на сцене.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.
2-3 мая. Комедия абсурда «Наваждение»
Что же человеческого сохранилось в нас? Можем ли мы сберечь накопленные веками нравственные ценности человечества? Что мы оставим нашим потомкам? Вот вопросы, которые задает зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.
Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.
3 мая. Фарс-комедия «Мамуля»
Прожив некоторое время в гражданском браке, Женя соглашается жениться на Нине, ведь она давно мечтает стать его законной женой. Но жених ставит условие: сначала он должен познакомиться с тещей. Просьба жениха приводит Нину в замешательство, потому что ее мать находится в местах не столь отдаленных. Но Нина находит выход из ситуации.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.
Концерты, фестивали, кинопоказы
1-3 мая. Food Fest
Большой гастрономический фестиваль соберет тысячи гостей города. Расписание по ссылке.
ТРЦ Bishkek Park, 12.00-21.00.
2-3 мая. Московский цирк на льду
Погрузитесь в атмосферу настоящего волшебства и ярких эмоций вместе с легендарным шоу цирка на льду Натальи Абрамовой. На одной арене вас ждут акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы и артисты оригинального жанра, которые исполняют сложнейшие номера прямо на льду.
Кыргызский государственный цирк имени Изибаева, 16.00.
2 мая. Концерт Kyrgyz Stand Up
В программе выступят популярные стендап-комики — Улус Токтомушев, Мыктыбек Мукас, Самат Эркинбеков, Султан Бейбарс, Азимжан Рахатов, Саламат Алиев, Алмаз Аманбаев и Бакыт Тынаев.
Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.00.
2 мая. Концерт «Көктөм кайрыктары»
Артисты и солисты филармонии, а также Оркестр народных инструментов имени Карамолдо Орозовава выступят на одной сцене.
Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.
2-10 мая. Неделя киноклубов
В программе представлены разные эпохи, страны и жанры. После просмотров обязательно поговорим о кинолентах. Расписание по ссылке.
Дом кино имени Чингиза Айматова.
3 мая. Киноужин
Весь май приглашаем вас на атмосферные киновечера, где каждый фильм — маленькое путешествие, наполненное красотой, романтикой и вдохновением. В этот раз покажут ленту «Только ты».
Freedom Bishkek Eco Hotel, 19.00.
Лекции, мастер-классы
3 мая. Вечер танго и милонги
Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.
Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.
Для детей
2-3 мая. Детские шоу
В субботу будет шоу «Цирк в городе», в воскресенье — мастер-класс.
ДТЦ «Ташрабат», 14.00 (суббота), 15.00 (воскресенье).
2-3 мая. Спектакли «Саламатсызбы!» и «Здравствуйте!»
«Саламатсызбы!», «Здравствуйте!» — это интерактивное представление о вежливости.
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.