Афиша Бишкека на выходные: спектакли, фестиваль еды и цирк на льду

Театры

2 мая. Спектакль «Баба Шанель»

Сюжет расскажет об ансамбле народной песни, в котором всем участницам от 70 до 90 лет. Они весело празднуют юбилей своего коллектива, когда их молодой худрук неожиданно приводит новую вокалистку — «девушку» 55 лет. Поющие бабушки тут же начинают ревновать и превращаются в настоящих фурий — никто не хочет потерять свое место на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

2-3 мая. Комедия абсурда «Наваждение»

Что же человеческого сохранилось в нас? Можем ли мы сберечь накопленные веками нравственные ценности человечества? Что мы оставим нашим потомкам? Вот вопросы, которые задает зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

3 мая. Фарс-комедия «Мамуля»

Прожив некоторое время в гражданском браке, Женя соглашается жениться на Нине, ведь она давно мечтает стать его законной женой. Но жених ставит условие: сначала он должен познакомиться с тещей. Просьба жениха приводит Нину в замешательство, потому что ее мать находится в местах не столь отдаленных. Но Нина находит выход из ситуации.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

1-3 мая. Food Fest

Большой гастрономический фестиваль соберет тысячи гостей города. Расписание по ссылке.

ТРЦ Bishkek Park, 12.00-21.00.

2-3 мая. Московский цирк на льду

Погрузитесь в атмосферу настоящего волшебства и ярких эмоций вместе с легендарным шоу цирка на льду Натальи Абрамовой. На одной арене вас ждут акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы и артисты оригинального жанра, которые исполняют сложнейшие номера прямо на льду.

Кыргызский государственный цирк имени Изибаева, 16.00.

2 мая. Концерт Kyrgyz Stand Up

В программе выступят популярные стендап-комики — Улус Токтомушев, Мыктыбек Мукас, Самат Эркинбеков, Султан Бейбарс, Азимжан Рахатов, Саламат Алиев, Алмаз Аманбаев и Бакыт Тынаев.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.00.

2 мая. Концерт «Көктөм кайрыктары»

Артисты и солисты филармонии, а также Оркестр народных инструментов имени Карамолдо Орозовава выступят на одной сцене.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

2-10 мая. Неделя киноклубов

В программе представлены разные эпохи, страны и жанры. После просмотров обязательно поговорим о кинолентах. Расписание по ссылке.

Дом кино имени Чингиза Айматова.

3 мая. Киноужин

Весь май приглашаем вас на атмосферные киновечера, где каждый фильм — маленькое путешествие, наполненное красотой, романтикой и вдохновением. В этот раз покажут ленту «Только ты».

Freedom Bishkek Eco Hotel, 19.00.

Лекции, мастер-классы

3 мая. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

2-3 мая. Детские шоу

В субботу будет шоу «Цирк в городе», в воскресенье — мастер-класс.

ДТЦ «Ташрабат», 14.00 (суббота), 15.00 (воскресенье).

2-3 мая. Спектакли «Саламатсызбы!» и «Здравствуйте!»

«Саламатсызбы!», «Здравствуйте!» — это интерактивное представление о вежливости.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.