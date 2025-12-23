В Кыргызстане сегодня дефицит около 23 тысяч медицинских работников, включая врачей, медсестер и санитаров. Об этом 23 декабря на заседании Жогорку Кенеша сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Каныбек Досмамбетов.

Он выступил на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, социальным вопросам и делам женщин, где обсуждалась концепция законопроекта, инициированного президентом, — «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере образования, науки и здравоохранения».

По словам Каныбека Досмамбетова, 6,5 тысячи вакансий приходятся на врачебные должности. В целом, по официальным данным, в стране не хватает 6,5 тысячи врачей, 8,5 тысячи медсестер, 3,5 тысячи санитарных работников и около 2 тысяч специалистов технического обслуживания.

Законопроект предусматривает присвоение Кыргызской государственной медицинской академии статуса «Национальной». Это позволит вузу стать координирующим учебным заведением в сфере медицинского образования.

В случае принятия документа не менее 23 медицинских учебных заведений должны будут пройти аккредитацию. Учреждения, не соответствующие требованиям, планируется закрыть.

Прошедшим аккредитацию вузам медакадемия сможет предоставлять франшизу и осуществлять контроль за их деятельностью. Ранее процесс аккредитации организовывало Министерство образования и науки.

Читайте по теме Условий нет, зарплата низкая. Почему молодые врачи не хотят ехать в регионы

И.о. главы Минздрава отметил, что предлагаемые меры направлены на повышение качества медицинского образования и создание условий для подготовки профессиональных кадров.

Он также подчеркнул, что нехватка высококвалифицированных врачей особенно остро ощущается в регионах. По его словам, из-за низких зарплат в предыдущие годы фиксировались случаи, когда сразу несколько врачей увольнялись из одной больницы. Часть специалистов уходит в частные клиники или выезжает на работу за рубеж.