Не хотят жить под забором. Эдиль Байсалов о нехватке врачей в регионах

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов прокомментировал 24.kg вопрос нехватки медработников в Кыргызстане.

Отметим, что, по данным Минздрава, в республике сегодня не хватает около 23 тысяч медицинских работников, включая врачей, медсестер и санитаров.

Эдиль Байсалов отметил, что ситуация различается в зависимости от региона.

«Мы отличаемся от многих развивающихся государств. Дефицит, например, в каких-то африканских государствах, вот там квалифицированных врачей или медсестер нет вообще. А у нас другая ситуация, и вопрос решается, — сказал Эдиль Байсалов. — Уже в этом году врачи начнут получать по 50-60 тысяч сомов, а в высокогорье еще больше. И это только начало, придет и 2027 год, и 2028-й, и 2030-й. Насчет зарплаты вопросов нет. Дело в том, что, кроме этого, стоит вопрос жилья. Молодой специалист должен быть обеспечен жильем. Это очень важный момент. Даже если вы будете платить по 50-60 тысяч сомов и выдавать какие-то депозиты, проблема в том, что в селе или районных центрах нет комфортного жилья под аренду».

А сегодняшняя молодежь очень далека от романтики. Она не хочет где-то под забором жить. Хочется, чтобы была какая-то инфраструктура. Эдиль Байсалов

«Это естественное и замечательное желание. Но не все сводится к денежным или жилищным проблемам. Врачи, молодые специалисты хотят работать в современных больницах, а у нас 80 процентов нашей инфраструктуры с удобствами во дворе. Даже когда мы обманом, всеми правдами и неправдами привлекаем молодого специалиста и заставляем его где-то работать, он практически через год выгорает, потому что его не устраивает инфраструктура, атмосфера», — признал чиновник.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата врачей в настоящее время составляет 31,5 тысячи сомов.