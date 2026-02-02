13:38
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Власть

Не хотят жить под забором. Эдиль Байсалов о нехватке врачей в регионах

Фото 24.kg. Эдиль Байсалов

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов прокомментировал 24.kg вопрос нехватки медработников в Кыргызстане.

Отметим, что, по данным Минздрава, в республике сегодня не хватает около 23 тысяч медицинских работников, включая врачей, медсестер и санитаров.

Читайте по теме
В Кыргызстане строят больницы и поликлиники, но работать в них зачастую некому

Эдиль Байсалов отметил, что ситуация различается в зависимости от региона.

«Мы отличаемся от многих развивающихся государств. Дефицит, например, в каких-то африканских государствах, вот там квалифицированных врачей или медсестер нет вообще. А у нас другая ситуация, и вопрос решается, — сказал Эдиль Байсалов. — Уже в этом году врачи начнут получать по 50-60 тысяч сомов, а в высокогорье еще больше. И это только начало, придет и 2027 год, и 2028-й, и 2030-й. Насчет зарплаты вопросов нет. Дело в том, что, кроме этого, стоит вопрос жилья. Молодой специалист должен быть обеспечен жильем. Это очень важный момент. Даже если вы будете платить по 50-60 тысяч сомов и выдавать какие-то депозиты, проблема в том, что в селе или районных центрах нет комфортного жилья под аренду».

А сегодняшняя молодежь очень далека от романтики. Она не хочет где-то под забором жить. Хочется, чтобы была какая-то инфраструктура.

Эдиль Байсалов

«Это естественное и замечательное желание. Но не все сводится к денежным или жилищным проблемам. Врачи, молодые специалисты хотят работать в современных больницах, а у нас 80 процентов нашей инфраструктуры с удобствами во дворе. Даже когда мы обманом, всеми правдами и неправдами привлекаем молодого специалиста и заставляем его где-то работать, он практически через год выгорает, потому что его не устраивает инфраструктура, атмосфера», — признал чиновник.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата врачей в настоящее время составляет 31,5 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360162/
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
Специально вызвал резонанс. Эдиль Байсалов о приеме на работу учителей с улицы
Есть ошибки, но результат будет. Эдиль Байсалов о переходе на 12-летнее обучение
Эдиль Байсалов: Сегодня бедности больше в городе, чем в селах
Республиканскому бюджету дополнительно необходимо 70 миллиардов сомов
Президента это злит. Кабмин признал наличие барьеров при получении пособий
Пять лет реформ: Эдиль Байсалов пообещал, что дальше будет «еще интереснее»
Подготовку педагогических кадров обсудили в Минпросвещения с Эдилем Байсаловым
Минздрав Кыргызстана работает над репатриацией медицинских кадров
Эдиль Байсалов: Мы должны пересмотреть безвизовый режим для граждан США
В Кыргызстане не хватает 23 тысяч медицинских работников — Минздрав
Популярные новости
Президент КР&nbsp;открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ
В&nbsp;ОДКБ тревогу вызывает приближение &laquo;зон нестабильности&raquo;&nbsp;&mdash; Таалатбек Масадыков В ОДКБ тревогу вызывает приближение «зон нестабильности» — Таалатбек Масадыков
Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы
Государству возвращено 352 миллиарда сомов&nbsp;&mdash; масштаб шокировал даже силовиков Государству возвращено 352 миллиарда сомов — масштаб шокировал даже силовиков
Бизнес
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
2 февраля, понедельник
13:37
Эдиль Байсалов прокомментировал Euronews санкции ЕС против Кыргызстана Эдиль Байсалов прокомментировал Euronews санкции ЕС про...
13:18
Не хотят жить под забором. Эдиль Байсалов о нехватке врачей в регионах
13:11
В Бишкеке водителя повторно поймали пьяным за рулем после странного решения суда
13:09
В Таласе поймали мужчину, который 25 лет скрывался по делу об изнасиловании
13:08
В Кыргызстане разработан новый метод оценки состояния пастбищ