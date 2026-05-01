Власть

Садыр Жапаров анонсировал встречу глав областей с местным населением

Садыр Жапаров анонсировал встречу глав областей с местным населением. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

По данным президента, встречи начнутся 11 мая.

«Встречи пройдут в каждом айыл окмоту. Как вам известно, недавно я совершил рабочую поездку в Ошскую область, где провел встречи с жителями города и семи районов области. Я отметил, что около 80 процентов поднятых вопросов относятся к компетенции районного и областного уровней. И лишь 20 процентов — вопросы, требующие поддержки республиканского бюджета, такие как строительство школ, дорог стратегического значения и обеспечение чистой водой. Как вы сами могли убедиться, большинство проблем можно решить на местном уровне. В связи с этим я поручил полпредам в областях, а также представителям прокуратуры, МВД, МЧС в соответствии с утвержденным графиком выезжать в каждый айыл окмоту проводить встречи на местах и рассматривать проблемные вопросы граждан», — написал он.

Садыр Жапаров добавил, что в мае-июне все встречи в айыл окмоту будут транслироваться в прямом эфире на областных каналах УТРК и «ЭлТР», а также в соцсетях.

«Я буду по возможности лично следить за прямыми эфирами. В октябре-ноябре такие же встречи в аналогичном формате будут повторно проведены в каждом айыл окмоту, также с организацией прямых эфиров. Это позволит определить, решены ли вопросы, озвученные гражданами в мае-июне. Отдельно обращаюсь к руководителям на местах. Во время моей поездки в Ошскую область стало очевидно, что большинство поднятых населением проблем можно было решить на вашем уровне. Безусловно, есть вопросы, которые не решаются месяцами или даже годами. Если вопрос спорный и вы опасаетесь брать на себя ответственность, рассматривайте его на месте, выслушивайте стороны, совместно обсуждайте и принимайте справедливое решение», — отметил он.

При этом глава государства предупредил чиновников: попытки формально переложить ответственность на центр недопустимы.

«Если проблемы, озвученные весной, не будут решены до осени, прошу не обижаться. Губернаторы и все причастные руководители будут привлечены к ответственности. Мы назначаем вас на должности, доверяя вам, рассчитывая на ваши профессионализм, организаторские способности и возможности служить народу и развивать регионы. Если вы не оправдываете это доверие, не стремитесь к развитию территории и работаете формально, будут приняты соответствующие меры. Это требование не только мое, но и народа, и времени», — сказал он.

Садыр Жапаров попросил руководителей областей не игнорировать проблемы, озвученные на встречах, решить их оперативно, не уклоняться от ответственности.

«Каждый из вас — от главы айыл окмоту до акима, руководителя области и сотрудников местных подразделений министерств — должен помнить, что пришел служить народу. На осенних встречах будет отдельно рассмотрено, почему те или иные вопросы не решены, можно ли было их решить на местном уровне. Если действительно вопрос не решается на областном уровне, он должен быть направлен в администрацию президента или кабмин. Еще раз подчеркиваю: нерешаемых вопросов нет. Жду от вас конкретных результатов», — подытожил он.

Президент призвал кыргызстанцев следить за графиком, узнавать, когда и где будут проходить встречи, и озвучивать проблемы.

«При необходимости берите с собой все соответствующие документы, четко излагайте свои вопросы руководителям и добивайтесь их решения. Учитывая, что встречи будут проходить в прямом эфире, прошу соблюдать порядок и проявлять культуру поведения», — резюмировал он.
