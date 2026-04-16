Общество

Уходящих с работы из госбольниц медработников ежегодно становится больше

В Кыргызстане наблюдается явный ежегодный рост числа медработников, уходящих с работы. Об этом заявили сегодня на презентации анализа рынка труда в сфере здравоохранения.

По данным экспертов, в 2022 году из организаций здравоохранения выбыло около 1,5 тысячи врачей (в том числе 70 за пределы республики). В 2023-м уволилось с работы уже 2,1 тысячи докторов (в том числе 58 за пределы республики). В 2024-м число уволившихся врачей превысило 2,4 тысячи.

Последние три года растет и число медсестер, акушерок и фельдшеров, выбывших из государственных медучреждений.

Уточняется, что данные не разбиты по причинам ухода. Для получения полной и ясной картины необходимо улучшить качество собираемых данных.

Ранее сообщалось, что по республике не хватает 6 тысяч 338 врачей и 7 тысяч 880 специалистов среднего медперсонала. Больше всего требуются семейные врачи, терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи. Основная причина нехватки кадров — низкая зарплата в государственных больницах и большая нагрузка. 
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
В Бишкеке сегодня закрыли участок проспекта Жибек Жолу
Памятка для клиентов О! + O!Bank: Что делать, если у вас украли смартфон
Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
