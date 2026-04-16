Уходящих с работы из госбольниц медработников ежегодно становится больше

В Кыргызстане наблюдается явный ежегодный рост числа медработников, уходящих с работы. Об этом заявили сегодня на презентации анализа рынка труда в сфере здравоохранения.

По данным экспертов, в 2022 году из организаций здравоохранения выбыло около 1,5 тысячи врачей (в том числе 70 за пределы республики). В 2023-м уволилось с работы уже 2,1 тысячи докторов (в том числе 58 за пределы республики). В 2024-м число уволившихся врачей превысило 2,4 тысячи.

Последние три года растет и число медсестер, акушерок и фельдшеров, выбывших из государственных медучреждений.

Уточняется, что данные не разбиты по причинам ухода. Для получения полной и ясной картины необходимо улучшить качество собираемых данных.

Ранее сообщалось, что по республике не хватает 6 тысяч 338 врачей и 7 тысяч 880 специалистов среднего медперсонала. Больше всего требуются семейные врачи, терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи. Основная причина нехватки кадров — низкая зарплата в государственных больницах и большая нагрузка.