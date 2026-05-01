Хостинг-провайдер Cloudflare убрал статус шпионского приложения с российского мессенджера Мах. Об этом свидетельствуют данные сервиса.
На портале Cloudflare Radar больше не отображается метка Spyware, присвоенная ранее домену мессенджера.
В пресс-службе Мах ранее объясняли «шпионскую» метку «неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта».
Напомним, сообщалось, что государственный российский мессенджер Мах получил от Cloudflare статус шпионского приложения. Провайдер Cloudflare пометил мессенджер как шпионское приложение.