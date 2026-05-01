17:39
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Техноблог

Cloudflare убрал статус шпионского приложения с российского мессенджера Мах

Хостинг-провайдер Cloudflare убрал статус шпионского приложения с российского мессенджера Мах. Об этом свидетельствуют данные сервиса.

На портале Cloudflare Radar больше не отображается метка Spyware, присвоенная ранее домену мессенджера.

В пресс-службе Мах ранее объясняли «шпионскую» метку «неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта».

Напомним, сообщалось, что государственный российский мессенджер Мах получил от Cloudflare статус шпионского приложения. Провайдер Cloudflare пометил мессенджер как шпионское приложение.  
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/372678/
просмотров: 136
Версия для печати
Популярные новости
Смартфон с полноценным водяным охлаждением выпустили в Китае
Нейросеть Google теперь генерирует документы из текста и фото
OpenAI и Qualcomm готовят чипы для нового поколения ИИ-смартфонов
WhatsApp намерен дать пользователям 2 гигабайта для защищенных бэкапов чатов
Бизнес
К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
1 мая, пятница
17:24
Cloudflare убрал статус шпионского приложения с российского мессенджера Мах Cloudflare убрал статус шпионского приложения с российс...
17:14
Госорганы, помогавшие формировать фонд ГИК КР, смогут первыми получать жилье
17:02
В администрации президента обсудили подготовку к VI Всемирным играм кочевников
16:41
Справки о наличии скота отменят на бумаге. Услуги переводят в «Түндүк»
16:22
FIDE объявила даты исторического матча между шахматистами Гукешем и Синдаровым