Хостинг-провайдер Cloudflare убрал статус шпионского приложения с российского мессенджера Мах. Об этом свидетельствуют данные сервиса.

На портале Cloudflare Radar больше не отображается метка Spyware, присвоенная ранее домену мессенджера.

В пресс-службе Мах ранее объясняли «шпионскую» метку «неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта».

Напомним, сообщалось, что государственный российский мессенджер Мах получил от Cloudflare статус шпионского приложения. Провайдер Cloudflare пометил мессенджер как шпионское приложение.