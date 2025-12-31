13:25
Общество

Пять тысяч медработников в КР получат ипотечные квартиры вне очереди

Пять тысяч медицинских работников в Кыргызстане получат ипотечные квартиры вне очереди. Об этом сообщил министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов в ходе визита в детские медучреждения страны.

По его словам, обеспечение медиков жильем — одна из актуальных проблем.

Министр напомнил, что при поддержке президента Садыра Жапарова с апреля 2026 года заработная плата врачей увеличится на 100 процентов.

Эти меры направлены на укрепление социальной защиты медицинских работников, закрепление кадров в системе и повышение привлекательности профессии.
