Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома

Пресс-центр Министерства здравоохранения Кыргызстана прокомментировал 24.kg распространившуюся в социальных сетях информацию о якобы размещении рожениц в коридорах Кыргызского научного центра репродукции человека (КНЦРЧ).

По данным администрации медучреждения, фотографии сделаны летом 2025 года во время закрытия Городского перинатального центра на ремонт, в связи с чем значительно возросла нагрузка на КНЦРЧ.

На сегодня в Центре репродукции расширено послеродовое отделение, установлены дополнительные койки, созданы необходимые условия для размещения пациенток.

Вместе с тем здание, рассчитанное на 80 коек, в настоящее время принимает 106 пациенток, поскольку является учреждением третичного уровня. Туда направляются женщины с осложненными беременностями и тяжелыми состояниями со всех регионов страны.

В 2025 году количество принятых родов в КНЦРЧ увеличилось на 1 тысячу по сравнению с 2024-м, что подтверждает рост нагрузки на систему родовспоможения.

Медицинская помощь оказывается всем женщинам при наличии показаний, в том числе по территориальной приписке. Отказов в госпитализации нет.

«Несмотря на имеющиеся сложности, коллектив центра работает круглосуточно и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности и качества медицинской помощи», — подчеркнули в Минздраве.