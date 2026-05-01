Общество

В Сокулукском районе высадили сотни деревьев

1 мая, в честь Дня труда, Федерация профессиональных союзов Кыргызстана инициировала масштабную экологическую акцию по посадке деревьев.

В этот день представители различных отраслей объединились ради общей цели — внести вклад в сохранение окружающей среды.

Соорганизаторами акции стали Министерство труда, социального обеспечения и миграции, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора, а также полномочное представительство президента в Чуйской области.

Мероприятие прошло в Сокулукском районе Чуйской области, вблизи водопада Белогорка. Акция проводилась под девизом «Труд и национальный дух — в будущее».

В акции приняли участие трудящиеся из различных сфер — промышленности, образования, здравоохранения, транспорта и других отраслей. Участники высадили сотни деревьев, заложив основу для более зеленого и чистого будущего страны.
