В Кадамджае продолжается восстановление электросетей, пострадавших от селя

Кадамджайский РЭС филиала ОАО «НЭСК» продолжает работы по восстановлению электросетей, поврежденных в результате селей. Об этом сообщили в ведомстве.
В рамках аварийно-восстановительных работ заново устанавливаются смытые опоры линий электропередачи, а также полностью заменяются поврежденные воздушные линии.
Благодаря оперативной и непрерывной работе энергетиков отремонтировано поврежденное оборудование на подстанции «Водозабор», а электроснабжение по фидеру «Алыш» уже восстановлено. Фидер «Ак-Кыя» уже работает, подача электроэнергии осуществляется поэтапно.