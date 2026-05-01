В Кадамджае продолжается восстановление электросетей, пострадавших от селя

Кадамджайский РЭС филиала ОАО «НЭСК» продолжает работы по восстановлению электросетей, поврежденных в результате селей. Об этом сообщили в ведомстве.

Читайте по теме
Мощный сель сошел на дорогу Кызыл-Булак — Тамаша в Кадамджае

В рамках аварийно-восстановительных работ заново устанавливаются смытые опоры линий электропередачи, а также полностью заменяются поврежденные воздушные линии.

Благодаря оперативной и непрерывной работе энергетиков отремонтировано поврежденное оборудование на подстанции «Водозабор», а электроснабжение по фидеру «Алыш» уже восстановлено. Фидер «Ак-Кыя» уже работает, подача электроэнергии осуществляется поэтапно.
Материалы по теме
После проливных дождей в городе Манасе затопило жилые дома и соцобъекты
Мощный сель сошел на дорогу Кызыл-Булак — Тамаша в Кадамджае
После селя в Алайском районе проводят дезинфекционные работы
Селевой поток перекрыл трассу в Аксы, движение открыли по одной полосе
В Нарыне при поддержке Швейцарии построят четыре селезащитных сооружения
Сель после дождя: в Джумгале сошел поток, угрозы домам нет
В Кадамджае от селевой угрозы защищают дома, дороги и школу
В Кыргызстане выявили 11 тысяч опасных точек: МЧС предупреждает о рисках
В Кыргызстане произошло 4 тысячи 429 происшествий за год: погибло 313 человек
Ущерб на $14,5 миллиона нанесли сели в Кыргызстане в 2024 году
Популярные новости
День труда. Как в&nbsp;Кыргызстане отмечали Первомай День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Ливни и&nbsp;риск селей. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Иностранцам упростят жизнь: в&nbsp;Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
Не&nbsp;только День труда. Что еще отмечают 1&nbsp;мая? Тест Не только День труда. Что еще отмечают 1 мая? Тест
Бизнес
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
