В Кыргызстане планируют создать единую систему государственных медлабораторий

Министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов ознакомился с инфраструктурой одной из ведущих частных лабораторий, где изучил организацию диагностического процесса, логистику, механизмы контроля качества и цифровые решения. Об этом сообщили в ведомстве.

По словам чиновника, одной из ключевых проблем здравоохранения остается поздняя диагностика тяжелых заболеваний, включая злокачественные опухоли: пациенты нередко обращаются уже на III-IV стадии. Это, по его мнению, напрямую связано с отсутствием эффективной системы лабораторной диагностики.

«Правильно поставленный диагноз — это половина успешного лечения. Чтобы выявлять заболевания своевременно и достоверно, государству нужна сильная лабораторная база», — заявил Каныбек Досмамбетов.

В этой связи Минздрав разрабатывает проект современной государственной референс-лаборатории в Бишкеке с высокотехнологичным оборудованием, развитой логистикой и цифровой инфраструктурой. Проект включает строительство лаборатории с нуля, оснащение современным оборудованием, формирование региональной сети, собственную логистику, систему контроля качества и ввод цифровой платформы для работы с медицинскими организациями.