Общество

Ежегодно выявляется 6 тысяч случаев. Депутат рассказала о проблемах онкобольных

Депутат Гулнара Баатырова на заседании Жогорку Кенеша подняла вопрос о проблемах в диагностике и лечении рака.

Она отметила, что в Кыргызстане каждый год выявляется 6 тысяч новых случаев онкологии, 35 тысяч пациентов находятся на диспансерном наблюдении.

«Рак стоит на втором месте в структуре смертности. 40 процентов случаев выявляются на 3-й и 4-й стадиях болезни, это значит, что была поздняя диагностика. 55 процентов заболевших находятся в трудоспособном возрасте — от 35 до 64 лет», — сказала депутат.

По ее словам, по международным стандартам, на 7 миллионов человек необходимо 20 линейных ускорителей, но в Кыргызстане имеется всего 3 аппарата и они быстро выходят из строя.

Также парламентарий отметила, что в стране нет современной диагностической базы для молекулярно-генетических, иммуногистохимических исследований. Анализы отправляют за границу, что влияет на своевременность диагностики.

Гулнара Баатырова добавила, что в КР не хватает около 80 наименований лекарств, жизненно необходимых и важных для пациентов, есть проблемы и с паллиативной помощью — недостаточно наркотических анальгетиков.
