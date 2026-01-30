08:56
Общество

На развитие государственной аптечной сети «Эл Аман» направят 500 миллионов сомов

Министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов отметил важность реструктуризации логистики и аптечной сети «Эл Аман».

По данным пресс-центра Минздрава, в ближайшее время ГП «Кыргызфармация» планирует получить государственный кредит в 2 миллиарда сомов.

Из них 500 миллионов направят на поддержку и развитие аптечной сети «Эл Аман» для обеспечения населения действительно доступными и качественными лекарствами.

Лекарства в госаптеках дешевле всего на 5 процентов вместо обещанных 15

Параллельно начнется создание централизованного сервисного подразделения по техническому обслуживанию медицинского оборудования и введение штатных медицинских инженеров в больницы.

Напомним, работа по открытию государственных аптек «Эл Аман» в организациях здравоохранения началась с сентября 2023 года. Инициатива принадлежала предыдущему министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву. Всего по стране открыли более 90 таких пунктов.

В Минздраве говорили: изначально планировалось, что в госаптеках лекарства будут дешевле на 15 процентов. Однако фактически разница цен на лекарства в государственных и частных аптеках составляет всего 5 процентов.
