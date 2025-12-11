Пролежал на складе семь месяцев. Онкопрепарат поступит в больницы Кыргызстана

В Кыргызстане сохраняется высокая потребность в лекарственных средствах для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщило госпредприятие «Кыргызфармация».

По его данным, исполняющий обязанности министра здравоохранения Каныбек Досмамбетов провел рабочее совещание, посвященное вопросам лекарственного обеспечения организаций здравоохранения и бесперебойного лечения онкологических пациентов.

Представители ГП «Кыргызфармация» рассказали о текущей ситуации с оригинальным противоопухолевым лекарственным препаратом «Китруда» (Keytruda) производства MSD Ireland (Ирландия).

Читайте по теме Депутат возмущен тем, что «Кыргызфармация» не привозит лекарства для онкобольных

Этот препарат поступил на склад ГП «Кыргызфармация» в мае 2025 года. После ввоза партию направили на процедуру оценки качества в установленном порядке. Однако процесс приостановили в связи с требованием регулятора. В результате указанная партия препарата в настоящее время находится на хранении на складе госпредприятия более семи месяцев.

Как отмечается, ранее лекарства, поступавшие от данного поставщика, в том числе препарат «Китруда», допускались к прохождению оценки качества без отдельных сертификатов на основании приказа № 1115 от 11 октября 2024 года. Его действие прекратили 30 сентября 2025 года. При этом на момент ввоза препарата в мае 2025-го приказ являлся действующим, что создавало основания для его приема на склад с последующим прохождением процедур в установленном порядке.

«Китруда» относится к числу социально значимых, жизненно важных и высоко востребованных онкологических лекарственных средств, широко применяемых при лечении ряда онкологических заболеваний. Препарат отличается высокой стоимостью, что требует особенно взвешенного и ответственного подхода при принятии управленческих решений.

С учетом риска возможного истечения сроков годности лекарства, прерывания терапии у онкологических пациентов и вероятного финансового ущерба, и.о. министра здравоохранения принял решение о распределении препарата в организации здравоохранения для качественного лечения больных с онкологией.