Общество

Обеспеченность врачами в Кыргызстане ниже, чем в других странах Центральной Азии

В Кыргызстане впервые провели анализ рынка труда в сфере здравоохранения. Для этого использовали данные государственного сектора с 2013-го по 2023 год, частный сектор не учитывали.

Как сообщила сегодня на презентации отчета заведующая отделом образования Министерства здравоохранения Зуура Долонбаева, в 2023 году обеспеченность практикующими врачами в Кыргызстане составила 15,5 на 10 тысяч населения.

Это ниже показателя стран Центральной Азии и Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Хотя Кыргызстан обладает значительным потенциалом для улучшения кадрового обеспечения системы здравоохранения, включая врачей, медсестер, акушеров и других медработников.

При анализе статистических данных установлено: 96 процентов среднего медперсонала и более 65 процентов врачей составляют женщины. Но в отдельных регионах, например в Бишкеке, показатель достигает до 80 процентов.

Анализ численности медработников показывает устойчивую тенденцию к снижению кадрового потенциала системы здравоохранения.

С 2013 года общее количество медработников сократилось на 18,5 процента, число врачей уменьшилось на 19,2 процента, медсестер — на 16,9 процента, акушерок — примерно на 35 процентов.

«Снижение числа врачей и среднего медперсонала является существенным и указывает на системные проблемы в кадровом обеспечении. Эта тенденция может быть связана с трудовой миграцией, высокой профессиональной нагрузкой и недостаточными условиями работы в больницах», — заметила Зуура Долонбаева.

Она подчеркнула, что распределение медработников по областям неравномерное. Больше всего врачей в городах Бишкеке и Оше. Их там почти вдвое больше, чем в Таласской и Чуйской областях.

При этом наибольшее число медсестер и акушерок в Баткенской области — там их более чем вдвое больше, чем в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях.

«С 2013 года во всех регионах республики отмечается снижение обеспеченности медработниками, наибольшее сокращение числа врачей отмечено в Таласской и Чуйской областях, а также в Бишкеке. Наибольшее снижение числа медсестер, акушерок и других специалистов со средним медобразованием отмечено в городе Оше, а также в Ошской, Чуйской и Джалал-Абадской областях», — добавила Зуура Долонбаева.

Анализ подготовлен для дальнейшего планирования мер по укреплению и привлечению молодых специалистов в сектор.
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от&nbsp;Акылбека Жапарова Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
В&nbsp;части Бишкека 14&nbsp;апреля на&nbsp;весь день отключат холодную воду В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Музей военной техники в&nbsp;Германии запретил вход гражданам Кыргызстана Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
В&nbsp;Бишкеке сегодня закрыли участок проспекта Жибек Жолу В Бишкеке сегодня закрыли участок проспекта Жибек Жолу
Бизнес
Мировое признание: BAKAI&nbsp;&mdash; в&nbsp;журнале TIME Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за&nbsp;БЕЗЛИМИТ от&nbsp;О! + 200&nbsp;ГБ и&nbsp;200 сомов в&nbsp;подарок Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3&nbsp;процента в&nbsp;&laquo;Элдик Банке&raquo; Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
