Проблемы с лекарственным обеспечением вновь обсудили в Минздраве

И.о. министра здравоохранения Каныбек Досмамбетов провел рабочую встречу с представителями частного фармацевтического сектора по вопросам бесперебойного обеспечения организаций здравоохранения препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ПЖВЛС). Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, на встрече обозначили, что в краткосрочной перспективе приоритетной задачей является закрытие дефицита наиболее востребованных и жизненно важных лекарств, которые отдельные категории пациентов вынуждены приобретать за пределами страны.

Для выработки системных решений при Минздраве создана специальная комиссия, которой поручили до 31 декабря представить конкретные предложения по улучшению ситуации с лекарственным обеспечением. Отдельно отмечено, что в ближайшее время должны быть приняты практические меры по поставке дефицитных препаратов.

Читайте по теме Деятельность департамента лекарств и ГП «Кыргызфармация» проверят

В условиях растущей потребности в лекарственных средствах из перечня ПЖВЛС и с учетом масштабов системы здравоохранения обеспечение бесперебойных поставок требует комплексного подхода и консолидации усилий.

В этой связи МЗ планирует усилить и оптимизировать работу ГП «Кыргызфармация», включая дополнительное финансирование и совершенствование механизмов закупок.

Существующая структура рынка, при которой до 95 процентов лекарств обеспечиваются за счет импорта, является уязвимой.

В этой связи государством предусмотрены финансовые инструменты поддержки отечественных фармацевтических компаний, включая кредитные программы через Государственный банк развития, направленные на локализацию производства лекарственных средств.

Отдельно министр остановился на вопросах закупки лекарств для онкологических пациентов, подчеркнув, что данное направление требует особой ответственности и максимально взвешенных решений. В ходе встречи отмечено, что по ряду закупок у Минздрава возникают серьезные вопросы с точки зрения клинической целесообразности.

В частности, министр привел пример закупки онкологического препарата «Китруда» (пембролизумаба) без сопровождающих документов, осуществленной ГП «Кыргызфармация». Это может быть связано с определенными рисками. Общая сумма закупки составила около 80 миллионов сомов, при этом приобретенный объем препарата позволяет обеспечить лечение ограниченного числа пациентов — около шести человек на четвертой стадии онкозаболевания.

Читайте по теме Пролежал на складе семь месяцев. Онкопрепарат поступит в больницы Кыргызстана

При таком подходе возникает обоснованный вопрос эффективности использования бюджетных средств, поскольку сопоставимые финансовые ресурсы могли бы быть направлены на закупку препаратов для лечения пациентов на ранних стадиях заболевания, что позволило бы охватить значительно большее число людей и повысить шансы на излечение и сохранение жизни.

«Онкологические препараты — это не сфера для маркетинговых экспериментов и извлечения прибыли. Каждое решение в этой области должно оцениваться с позиции того, сколько жизней оно реально может спасти», — отметил министр.

В этой связи заявлено о недопустимости неэтичного маркетинга, манипулирования заявками, давления на врачей и подмены клинических показаний коммерческими интересами. Отмечено, что в условиях ужесточения ответственности за должностные преступления любые нарушения в сфере лекарственного обеспечения будут получать принципиальную правовую оценку.

В целях усиления контроля и предотвращения недобросовестных практик поручено завершить внедрение системы прослеживаемости лекарств, которая должна быть приведена в полное рабочее состояние до конца января 2026 года. Запуск системы позволит обеспечить прозрачный контроль за движением лекарств от закупки до конечного потребителя, видеть фактическое наличие препаратов, прогнозировать потребности, планировать закупки заблаговременно и оперативно реагировать на риски дефицита, исключая непрозрачные схемы и субъективные решения.

В рамках этой же системы департаменту лекарственных средств и медицинских изделий поручили проработать механизм формирования специальной базы недобросовестных участников фармацевтического рынка, в которую будут включать субъекты, допускающие нарушения законов и принципов неэтичного ведения бизнеса. Нахождение в такой базе станет основанием для ограничения дальнейшего участия в поставках лекарственных средств на территории Кыргызской Республики.