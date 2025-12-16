18:24
Общество

Деятельность департамента лекарств и ГП «Кыргызфармация» проверят

Деятельность департамента лекарственных средств и медицинских изделий (ДЛСиМИ) и государственного предприятия «Кыргызфармация» проверят. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, и.о. министра Каныбек Досмамбетов считает недопустимыми сбои, непрозрачность и неэффективные механизмы в системе закупок лекарств, особенно в отношении жизненно важных препаратов для детей.

В этой связи решили создать комиссию для комплексного рассмотрения деятельности ДЛСиМИ и ГП «Кыргызфармация» с целью анализа текущих процедур, выявления проблемных звеньев и выработки предложений по повышению эффективности, прозрачности и ответственности в системе лекарственного обеспечения.

Отметим, что среди пациентского сообщества и населения неоднократно звучали нарекания в адрес ГП «Кыргызфармация». На предприятии проблемы признают, однако подчеркивают: часто возникают случаи, когда больницы подают заявки с опозданием, неполностью или с ошибками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354838/
просмотров: 293
