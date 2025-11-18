19:41
Общество

Ежегодно в Кыргызстан завозят лекарства на 30 миллиардов сомов

Кыргызстан завозит 97 процентов лекарств из-за границы, отечественные производители покрывают лишь 3 процента рынка. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил завотделом информационной и технической поддержки департамента лекарственных средств и медицинских изделий Нурадин Канатаев.

По его словам, ежегодно в страну завозятся препараты примерно на 30 миллиардов сомов.

«Но с каждым годом эта сумма растет: в 2023-м она составила 30 миллиардов сомов, в 2024 году — 32 миллиарда, в 2025-м планируется 34 миллиарда. Этот прирост обеспечивает система прослеживаемости, помогая уменьшать объем контрабанды», — сказал Нурадин Канатаев.

Он отметил, что, по статистике 2022 года, но она актуальна и сейчас, доля контрабандных лекарств составляет около 30-40 процентов.

«Раньше у нас не было четкого инструмента, который позволял бы определить, является упаковка контрабандной или официально завезенной в республику. С появлением системы прослеживаемости и в целом благодаря цифровизации департамента такой инструмент появился. Пока система внедрена частично — в ней не прослеживаются лекарства стоимостью ниже 100 сомов, но мы работаем над этим. Скоро будем отслеживать и их, тогда у нас появится полная картина», — добавил Нурадин Канатаев.
