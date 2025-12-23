12:26
Происшествия

Нарушения в работе «Кыргызфармации» выявила Счетная палата

Счетная палата провела аудит эффективности деятельности государственного предприятия «Кыргызфармация», подведомственного Министерству здравоохранения, в период с 1 января по 31 декабря 2024 года.

ГП «Кыргызфармация», напомним, создано в соответствии с постановлением кабинета министров от 30 марта 2023-го № 176 и осуществляет деятельность с целью обеспечения государственных медицинских организаций и населения лекарствами и медицинскими изделиями по доступным ценам.

Бюджет предприятия на прошлый год утвержден с доходами в размере 4,99 миллиарда сомов и расходами — 4,84 миллиарда. При этом по итогам года исполнение составило 5,63 миллиарда сомов.

По результатам аудита в процессах закупки, хранения, распределения и учета препаратов и медизделий выявлены отдельные случаи несоответствия требованиям законодательства, недостаточность внутреннего контроля и недостатки в финансовом управлении. Допущены неточности при планировании потребностей, при осуществлении закупок не в полной мере обеспечена экономическая эффективность, а также зафиксированы расхождения между данными бухгалтерского и складского учета.

Пролежал на складе семь месяцев. Онкопрепарат поступит в больницы Кыргызстана

Кроме того, отмечены неполное соблюдение установленных процедур в ходе госзакупок, рост дебиторской и кредиторской задолженности, случаи истечения сроков годности отдельных лекарств, а также недостаточная работа по учету товарно-материальных ценностей. По филиалу «Эл аман» (госаптеки. — Прим. 24.kg) также выявлены недостатки, связанные с управлением складскими остатками и вопросами оплаты труда.

По итогам аудита даны соответствующие рекомендации по укреплению бюджетной дисциплины, усилению внутреннего контроля, совершенствованию процессов закупок и учета, а также по устранению выявленных нарушений. Отдельные выявленные суммы подлежат возврату в бюджет и восстановлению.

«Реализация рекомендаций, выданных Счетной палатой, поспособствует повышению эффективности деятельности госпредприятия «Кыргызфармация», улучшению бесперебойного обеспечения лекарствами и рациональному использованию бюджетных средств», — считают в ведомстве.

Ранее в Минздраве решили создать комиссию для комплексного рассмотрения деятельности ГП «Кыргызфармация». 
