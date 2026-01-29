От строительства к лекарствам. Что известно о замдиректора ГП «Кыргызфармация»

В соответствии с кадровыми решениями руководства государственного предприятия «Кыргызфармация» на должность заместителя директора назначен Самарбек Болотбеков.

«Назначение направлено на укрепление управленческой команды и усиление правового сопровождения деятельности предприятия в рамках задач по повышению эффективности, прозрачности и устойчивости процессов централизованных закупок лекарственных средств и медицинских изделий для организаций здравоохранения», — сообщили в ГП.

Самарбек Болотбеков окончил Международный университет Кыргызстана по специальности «Юриспруденция» (бакалавриат с отличием), имеет магистерскую подготовку по международному праву. Кандидат политических наук. Обладает лицензией адвоката.

Имеет опыт руководящей работы в государственных органах, в том числе в должностях главы Свердловской районной администрации мэрии Бишкека, мэра города Нарын, а также директора департамента индивидуального жилищного строительства мэрии Бишкека.

Является основателем и руководителем юридической компании «Люкс-Консалт», экспертом и консультантом ряда международных и общественных проектов в сфере права и развития.

Ранее стало известно, что ГП «Кыргызфармация» возглавил историк и дипломат Болот Джунусов.

Отметим, что от пациентов и населения неоднократно звучали нарекания в адрес «Кыргызфармации». На предприятии проблемы признают, однако подчеркивают: часто возникают случаи, когда больницы подают заявки с опозданием, неполностью или с ошибками.

Министерство здравоохранения решило проверить деятельность ГП.

В республике до 95 процентов препаратов закупают за счет импорта.