Дайырбек Орунбеков объяснил, почему Минздрав возглавил бывший начальник ГКНБ

Руководитель службы информационной политики аппарата президента Дайырбек Орунбеков опубликовал пост в соцсетях, где объяснил, почему исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен бывший начальник ГКНБ по Джалал-Абадской области.

По его словам, новый руководитель, пришедший в Министерство здравоохранения, отличается от предыдущих тем, что назначен из другой отрасли.

«Каныбек Досмамбетов ранее был одним из руководителей службы по борьбе с коррупцией ГКНБ, и до сих пор возглавлял управление нацбезопасности в Джалал-Абадской области. В короткий срок он провел глубокий анализ всех отраслей в области и смог провести серьезные реформы. В результате имущество, которое ранее перешло в частные руки нечестным путем, возвращено государству, крупные коррупционные схемы в бизнесе ликвидированы, предприниматели начали работать с официальной регистрацией. Также в горнодобывающей отрасли контроль над добычей руды был установлен, порядок наведен. Он внес большой вклад в строительство социальных объектов путем привлечения инвесторов», — говорится в сообщении.

Орунбеков отметил, что сегодня здравоохранение также нуждается в глубокой реформе, серьезных изменениях.

Именно по этой причине Каныбек Досмамбетов, который ранее показал себя как реформатор и отличный менеджер, был выбран министром. Среди некоторых критиков могут звучать мнения: «Если он сам не врач, как он может быть министром здравоохранения? Дайырбек Орунбеков

«Однако его заместители — специалисты, которые хорошо понимают отрасль и давно работают в системе медицины. Что касается Досмамбетова, как руководитель он будет делать основной упор на устранение сложившихся в здравоохранении коррупционных схем и наведение порядка», — отметил он.

Дайырбек Орунбеков добавил, что здравоохранение разделено на кланы, внутренние интриги очень сильны.

«Время показало, что такую систему человек, вышедший из нее, не сможет изменить. Потому что он вынужден защищать интересы какой-то группы или не сможет пойти на резкие реформы. Поэтому есть основания сказать, что в эту отрасль пришел министр, который не допускает коррупции, не зависит от какой-либо группы, имеет волю к наведению порядка. Мы уверены, что результаты реформы, основанной на порядке, народ скоро почувствует сам», — подытожил он.

Напомним, Эркин Чечейбаев освобожден от должности министра здравоохранения.