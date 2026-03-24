Общество

Служебные квартиры и общежитие. Как поддерживают молодых врачей в Нарыне

Глава Минздрава Дамир Осмонов в рамках рабочей поездки посетил организации здравоохранения Нарынской области, включая центры общеврачебной практики Ат-Башинского и Кочкорского районов, областной Центр семейной медицины и областную объединенную больницу.

По данным пресс-центра ведомства, в ходе визита в Ат-Башинский ЦОВП министр ознакомился с работой отделений, включая терапевтическое, хирургическое, инфекционное, родильное и детское. Центр рассчитан на 110 коек и обслуживает около 50 тысяч человек, из которых более 13 тысяч — дети до 14 лет.

Особое внимание уделено кадровому обеспечению. В 2025-м в учреждение привлечены семь молодых специалистов — акушер-гинеколог, педиатр, инфекционист, реаниматолог и другие. Молодой акушер-гинеколог за год приняла около 600 родов, что свидетельствует о высокой нагрузке и востребованности специалистов этого профиля.

Вместе с тем в ЦОВП сохраняется дефицит кадров: из 42 врачей около половины предпенсионного и пенсионного возраста, вакантными остаются 24 позиции. Подчеркнута необходимость привлечения более опытных специалистов, в том числе для наставничества и повышения практических навыков молодых врачей.

При этом в районе создаются условия для привлечения кадров, функционирует общежитие на 19 комнат, предоставляются служебные квартиры.

Дамир Осмонов также ознакомился с использованием современного лапароскопического аппарата, полученного в рамках японского гранта. Отмечена необходимость дальнейшего повышения квалификации специалистов, в том числе с привлечением опытных врачей из Бишкека, для обучающих оперативных вмешательств на местах.

В Нарынской областной объединенной больнице глава Минздрава осмотрел ход подготовки к запуску новых объектов, включая установку ангиографа и развитие катетеризационной лаборатории, а также ознакомился с работой кардиологического отделения и современным оборудованием.

В ходе визита министр провел встречи с медицинскими работниками, обсудил актуальные вопросы, включая кадровое обеспечение и развитие инфраструктуры, и дал ряд поручений по их решению.

Также он посетил ЦОВП Кочкорского района, где ознакомился с ходом строительства нового здания.

«Мы видим, что даже при наличии молодых специалистов нагрузка остается высокой. Поэтому наша задача — одновременно усиливать кадровый потенциал и создавать условия для работы врачей на местах. С апреля 2026 года предусмотрено повышение заработной платы медицинских работников, что должно стать дополнительным стимулом для привлечения специалистов в регионы. На примере ЦОВП Ат-Баши мы видим, что при наличии жилья и поддержки возможно формировать устойчивые команды врачей», — заметил Дамир Осмонов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367263/
