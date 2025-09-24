18:27
Общество

Лекарства в госаптеках дешевле всего на 5 процентов вместо обещанных 15

Разница цен на лекарства в государственных и частных аптеках составляет всего 5 процентов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сказал заместитель министра здравоохранения Каарманбек Байдавлетов.

Отвечая на вопросы депутата Эльвиры Сурабалдиевой, он отметил, что изначально планировалось, что в государственных аптеках лекарства будут дешевле на 15 процентов.

«Люди жалуются, что цены практически одинаковые. Зачем мы со стороны государства сотни миллионов выделяли, я не могу понять, если разница менее 5 процентов с частными аптеками? Была необходимость? Предыдущее руководство Минздрава делало громкие лозунги с этой трибуны, обещали низкие цены. Говорили и про 20 процентов, и про 30. Может, их нужно закрыть и предусмотреть субсидии или льготы для пенсионеров на эти средства. А так как будто в Минздраве открыли для себя частный бизнес», — сказала депутат Эльвира Сурабалдиева.

С сентября 2023 года началась работа по открытию государственных аптек «Эл Аман» в организациях здравоохранения. Инициатива принадлежала предыдущему министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву. На данный момент по стране открыто более 90 таких аптек.

