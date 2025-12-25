С 1 апреля зарплата педагогов и медработников будет повышена на 100 процентов

С 1 апреля 2026 года заработная плата педагогических и медицинских работников будет повышена на 100 процентов. Об этом заявил сегодня на Народном курултае глава государства Садыр Жапаров.

По его словам, уважение к учителю и врачу — основа сильного государства.

«Учитель формирует будущее нации, врач охраняет здоровье и жизнь человека. Однако сегодня мы нередко сталкиваемся с грубым отношением, неуважением, а порой и проявлением насилия в их адрес. Это крайняя степень бескультурья. Мы обязаны вернуть этим двум священным профессиям их заслуженный авторитет и высокий общественный статус. Государственные органы, гражданское общество, каждая семья — все мы обязаны укреплять престиж учителя и врача. Пока не будет должного уважения к тем, кто обучает наших детей и лечит нас, мы не сможем стать по-настоящему культурной и развитой страной», — сказал президент.

В этой связи он подчеркнул, что с 1 апреля следующего года заработная плата педагогических и медицинских работников будет повышена.

«Вчера председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил, что повышение составит не менее 50 процентов. Однако после обсуждений и повторной оценки финансовых возможностей правительства мы приняли решение увеличить заработную плату в среднем на 100 процентов за счет введения дополнительной одной ставки в виде президентской компенсационной выплаты в размере 15 тысяч сомов», — заметил Садыр Жапаров.

Он пояснил, что в настоящее время средняя зарплата педагогов составляет 26 тысяч сомов. С 1 апреля 2026 года после повышения она будет составлять порядка 52 тысяч. Размер заработной платы учителей определяется в зависимости от уровня образования, педагогического стажа, квалификационной категории, территориального расположения, преподаваемого предмета и недельной учебной нагрузки, отметил глава государства.

«Так, в городской общеобразовательной школе заработная плата молодого учителя без педагогического стажа, имеющего среднее педагогическое образование, с 1 апреля 2026 года составит 36 тысяч 800 сомов, а после налоговых и социальных отчислений на руки он будет получать около 31 тысячи 200 сомов.

Заработная плата учителя математики средней школы, работающего и проживающего в отдаленном высокогорном районе с районным коэффициентом 1,8 и имеющего более 30 лет педагогического стажа, в настоящее время составляет 65 тысяч 800 сомов, а с 1 апреля 2026 года увеличится до 97 тысяч 600 сомов.

В настоящее время средняя заработная плата врачей составляет 31 тысячу 500 сомов, а с 1 апреля 2026 года она достигнет 62 тысяч 500 сомов, при этом на руки они будут получать около 50 тысяч сомов.

В городских условиях заработная плата врача, начинающего трудовую деятельность без опыта работы на одну ставку, в настоящее время составляет 16 тысяч 900 сомов, а после повышения будет равна 42 тысячам 100 сомам, из которых на руки он будет получать около 35 тысяч 500 сомов.

В отдаленном горном районе заработная плата врача высшей квалификационной категории с 30-летним стажем работы, занятого на одну ставку, составит 91 тысячу 700 сомов, при этом на руки он будет получать порядка 75 тысяч 700 сомов.

В настоящее время средняя заработная плата артистов составляет примерно 20 тысяч 700 сомов, а с 1 апреля 2026 года увеличится до ориентировочно 46 тысяч 500 сомов, при этом на руки они будут получать около 39 тысяч сомов.

Средняя заработная плата тренеров после повышения составит 58 тысяч 900 сомов, а после налоговых и социальных отчислений чистый доход будет на уровне около 45 тысяч сомов.

Кроме того, отмечу, что с 1 апреля 2026 года заработная плата технического и обслуживающего персонала будет увеличена в среднем на 80 процентов за счет введения дополнительной президентской компенсационной выплаты в размере 5 тысяч сомов на одну ставку», — рассказал Садыр Жапаров.

Данный шаг является признанием и высокой оценкой их значимого вклада в развитие общества и укрепление их роли в жизни государства, добавил он.