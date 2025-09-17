Система требует улучшений. «Кыргызфармация» о проблемах закупок лекарств

Государственное предприятие «Кыргызфармация» разделяет обеспокоенность общественности по вопросам лекарственного обеспечения. Об этом говорится в заявлении ГП.

По его данным, процедура централизованных закупок, в том числе жизненно важных препаратов для онкологических пациентов, осуществляется строго в соответствии с постановлением кабинета министров № 601 от 15 ноября 2023 года. Согласно установленному порядку, формирование перечня потребностей возложено на медицинские организации.

На практике часто возникают случаи, когда заявки подают с опозданием, неполностью или с ошибками.

Также не всегда удается закупить ранее поставлявшиеся препараты по причине отсутствия у них регистрационного удостоверения, что требует отдельной процедуры регистрации.

«Таким образом, проблемы не всегда связаны с деятельностью «Кыргызфармации», а являются частью более широкой системы, в которой ключевыми этапами остаются корректное и своевременное планирование потребностей на уровне медицинских организаций, а также надлежащее оформление регистрационных и сертификационных документов на лекарства. Мы признаем: эта система действительно требует совершенствования. И работа в этом направлении уже начата», — подчеркнули в госпредприятии.

Напомним, «Кыргызфармацию» официально запустили в 2023 году. За это время предприятие прошло этап организационного становления, выстраивания базовой логистической и цифровой инфраструктуры, договорной и международной работы.

Благодаря проделанной работе объем заказов вырос почти в шесть раз — с 1 миллиарда в 2023-м до 5,78 миллиарда сомов в 2025 году. Количество заключенных контрактов увеличилось с 26 до 257, более 80 из них — напрямую с зарубежными производителями, без посредников.

За первое полугодие 2025-го обеспечена централизованная поставка лекарств и медизделий на 2,43 миллиарда сомов.

Внедрена цифровая платформа kyrgyzpharm.med.kg для прозрачного мониторинга заявок и обратной связи с регионами. Запущен пилотный проект по доставке в отдаленные населенные пункты с использованием логистики ОАО «Кыргыз почтасы». Внедряются стандарты внутреннего контроля, отборы в лаборатории, сертификация качества, систематизирована работа с таможней.

«И все эти задачи выполняются в условиях неизменного финансирования и с тем же кадровым составом. Сумма оборотных средств, выделенная нам в 2023 году, составляет 800 миллионов сомов и до сих пор не увеличена, несмотря на рост объема закупок почти в шесть раз. На сегодня эта сумма составляет лишь 13,8 процента от общего бюджета закупок в 2025-м. При этом штатная численность предприятия остается практически на том же уровне, несмотря на стремительный рост логистической, документарной и аналитической нагрузки», — подчеркнули в ГП.

В «Кыргызфармации» отметили наличие системных вызовов, с которыми приходится сталкиваться в ежедневной деятельности.

Среди ключевых факторов — отсутствие автоматизированного механизма формирования потребностей на уровне медицинских организаций, необходимость дополнительной синхронизации перечней и объемов между всеми участниками процесса, а также объективный дефицит складской инфраструктуры. Существенное влияние оказывают и внешние обстоятельства: длительные сроки производства и поставки у международных производителей, а также сложности, связанные с регистрацией и сертификацией препаратов.