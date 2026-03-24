До 80 тысяч сомов будут получать некоторые врачи после повышения зарплаты в КР

После повышения зарплаты с 1 апреля некоторые врачи в Кыргызстане будут получать до 80 тысяч сомов. Об этом в программе «Элден собол» агентства «Кабар» сообщила начальник управления бюджетной политики и финансового анализа Министерства здравоохранения Клара Осконбаева.

По ее словам, медики с большим стажем, работающие в самых отдаленных районах, таких как Чон-Алай, Нарын, Кара-Кульджа и других, будут получать зарплату до 80 тысяч сомов. Сейчас они получают 56-60 тысяч.

Напомним, еще после повышения зарплаты осенью 2024 года некоторые врачи, по словам бывшего министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, получили от 70 тысяч до 90 тысяч сомов.

Клара Осконбаева пояснила, что базовый оклад у всех медработников составляет 7 тысяч 40 сомов, а коэффициенты разные.

«К примеру, базовый коэффициент сейчас составляет 3,25, а с 1 апреля будет 4,45. Таким образом, молодой специалист, проработавший год в ординатуре и принятый в штат поликликники в качестве семейного врача, будет получать 31 тысячу 322 сома. Это базовый оклад. Сейчас этот базовый оклад составляет 22 тысячи 880 сомов», — привела пример она.

При этом Клара Осконбаева напомнила о существовании различных надбавок.

«Если специалист работает в сельской или отдаленной местности, то будут дополнительные надбавки. За работу в сельской местности полагается доплата в размере 1,8 тысячи сомов; в отдаленной местности у каждого района свой коэффициент, там доплата составит от 5 до 50 процентов», — заметила она.

При этом сохраняются надбавки врачей за категории. Они останутся прежними:

за высшую категорию — 6 тысяч сомов;

за первую — 4 тысячи;

за вторую — 2 тысячи.

Кроме того, с 1 апреля вводится новый вид надбавок — президентская компенсация.

К зарплате врачей и медсестер, работающих на одной ставке, полагаются выплаты в размере 15 тысяч сомов в месяц. Если врач работает на полставки, то выплаты, соответственно, составят 7,5 тысячи сомов.

Начальник управления добавила, что у узких специалистов — кардиологов, терапевтов — размер зарплаты отличается от семейных врачей.

«У каждого врача есть коэффициент 2,4. Если сейчас базовый оклад составляет 16 тысяч 896 сомов, то с 1 апреля он станет 27 тысяч 104 сома. К этой сумме добавляются надбавки за стаж и квалификацию. К примеру, за стаж более 15 лет предусмотрена надбавка 8 тысяч 130 сомов, за первую квалификационную категорию — еще 4 тысячи. Если врач работает на одной ставке, то президентская компенсация составит 15 тысяч сомов. Таким образом, после всех отчислений врач на руки будет получать 44,9 тысячи. А раньше он получал 18 тысяч 693 сома», — пояснила она.

Что касается молодых врачей, то они будут получать около 35 тысяч сомов.

«Оклад молодого врача без стажа составляет 16 тысяч 896 сомов, на руки он получал около 13 тысяч. Конечно, с такой зарплатой они не мотивированы, поэтому сегодня не хватает около 6 тысяч врачей. После повышения зарплаты они будут получать на руки 35 тысяч сомов. То есть для молодых врачей повышение более чем вдвое», — заключила Клара Осконбаева.