До 80 тысяч сомов будут получать некоторые врачи после повышения зарплаты в КР

После повышения зарплаты с 1 апреля некоторые врачи в Кыргызстане будут получать до 80 тысяч сомов. Об этом в программе «Элден собол» агентства «Кабар» сообщила начальник управления бюджетной политики и финансового анализа Министерства здравоохранения Клара Осконбаева.
По ее словам, медики с большим стажем, работающие в самых отдаленных районах, таких как Чон-Алай, Нарын, Кара-Кульджа и других, будут получать зарплату до 80 тысяч сомов. Сейчас они получают 56-60 тысяч.
Напомним, еще после повышения зарплаты осенью 2024 года некоторые врачи, по словам бывшего министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, получили от 70 тысяч до 90 тысяч сомов.
Клара Осконбаева пояснила, что базовый оклад у всех медработников составляет 7 тысяч 40 сомов, а коэффициенты разные.
«К примеру, базовый коэффициент сейчас составляет 3,25, а с 1 апреля будет 4,45. Таким образом, молодой специалист, проработавший год в ординатуре и принятый в штат поликликники в качестве семейного врача, будет получать 31 тысячу 322 сома. Это базовый оклад. Сейчас этот базовый оклад составляет 22 тысячи 880 сомов», — привела пример она.
При этом Клара Осконбаева напомнила о существовании различных надбавок.
«Если специалист работает в сельской или отдаленной местности, то будут дополнительные надбавки. За работу в сельской местности полагается доплата в размере 1,8 тысячи сомов; в отдаленной местности у каждого района свой коэффициент, там доплата составит от 5 до 50 процентов», — заметила она.
При этом сохраняются надбавки врачей за категории. Они останутся прежними:
- за высшую категорию — 6 тысяч сомов;
- за первую — 4 тысячи;
- за вторую — 2 тысячи.
Кроме того, с 1 апреля вводится новый вид надбавок — президентская компенсация.
Начальник управления добавила, что у узких специалистов — кардиологов, терапевтов — размер зарплаты отличается от семейных врачей.
«У каждого врача есть коэффициент 2,4. Если сейчас базовый оклад составляет 16 тысяч 896 сомов, то с 1 апреля он станет 27 тысяч 104 сома. К этой сумме добавляются надбавки за стаж и квалификацию. К примеру, за стаж более 15 лет предусмотрена надбавка 8 тысяч 130 сомов, за первую квалификационную категорию — еще 4 тысячи. Если врач работает на одной ставке, то президентская компенсация составит 15 тысяч сомов. Таким образом, после всех отчислений врач на руки будет получать 44,9 тысячи. А раньше он получал 18 тысяч 693 сома», — пояснила она.
«Оклад молодого врача без стажа составляет 16 тысяч 896 сомов, на руки он получал около 13 тысяч. Конечно, с такой зарплатой они не мотивированы, поэтому сегодня не хватает около 6 тысяч врачей. После повышения зарплаты они будут получать на руки 35 тысяч сомов. То есть для молодых врачей повышение более чем вдвое», — заключила Клара Осконбаева.