Соцсектор в Кыргызстане: госрасходы высокие, но результаты скромные

Постоянные представители МВФ и ЮНИСЕФ в Кыргызстане Фарид Талишли и Самман Тапа подготовили анализ расходов на социальный сектор в стране.

Авторы документа подчеркивают: эффективные социальные расходы способствуют накоплению человеческого капитала, поддерживая устойчивый долгосрочный экономический рост.

Кыргызская Республика, по их словам, выделяет относительно высокую долю государственных ресурсов на социальные сектора, однако результаты в сферах образования, социальной защиты и здравоохранения остаются скромными.

Например, в 2024 году социальные расходы достигли 13,2 процента ВВП, но низкая эффективность, несбалансированная структура (в том числе с точки зрения справедливости) и ограниченная адресность снижают их влияние на человеческий капитал и сокращение бедности.

Сфера образования

Расходы на образование высоки, но сильно смещены в сторону заработной платы, при этом недостаточно инвестиций в учебные материалы и инфраструктуру, что способствует низким результатам обучения.

КР тратит 5,9 процента ВВП на образование, однако результаты обучения остаются низкими. Около половины учащихся не достигают базового уровня владения чтением и счетом.

Расходы в значительной степени направлены на зарплату (около 80 процентов), в то время как менее 1 процента выделяется на учебные материалы. Слабое исполнение бюджета и широко распространенное обучение в несколько смен еще больше подрывают качество образования.

Для улучшения результатов потребуется перераспределение расходов на образование в сторону повышения его качества, включая учебные материалы и инфраструктуру, расширение доступа к дошкольному образованию для укрепления базовых навыков. Кроме того, очень важно уделять приоритетное внимание привлечению, обучению и сертификации высококвалифицированных учителей, чтобы инвестиции в заработную плату привели к улучшению результатов работы в классе.

Социальная защита

Расходы на социальную защиту в основном сосредоточены на пенсиях, что ограничивает их эффективность в сокращении бедности, особенно среди детей, которые сталкиваются с высокими показателями бедности и очень низким охватом целевой помощью.

Расходы на соцзащиту высоки по сравнению с аналогичными странами, но оказывают ограниченное влияние на сокращение бедности. Ресурсы в значительной степени сосредоточены на пенсионном обеспечении, что ограничивает бюджетные возможности для целевых программ для бедных и уязвимых домохозяйств.

Детская бедность остается высокой — около трети детей живут за чертой бедности, в то время как охват детскими пособиями остается очень низким.

Повышение эффективности и справедливости потребует более точного определения целей и охвата, чему поспособствуют интегрированные социальные реестры, расширенные административные возможности и цифровизация.

«В среднесрочной перспективе перераспределение расходов в сторону целенаправленных пособий для детей и семей, особенно в раннем детстве, укрепит показатели сокращения бедности и развития человеческого капитала, оставаясь при этом в рамках фискальной устойчивости. Недавнее принятие в Кыргызстане универсального пособия на ребенка, предназначенного для детей до трех лет, является позитивным шагом в этом направлении. ЮНИСЕФ оказывает техническую помощь для поддержки его разработки и внедрения», — отмечают авторы анализа.

Сфера здравоохранения

В сфере здравоохранения расходы по-прежнему сосредоточены на стационарном лечении, в то время как недостаточное финансирование первичной и профилактической медицинской помощи способствует высокой распространенности неинфекционных заболеваний.

Расходы на здравоохранение сосредоточены на стационарном лечении (52 процента), в то время как профилактическая помощь (4 процента) и амбулаторные услуги (27 процентов) остаются недофинансированными. Это приводит к высоким показателям госпитализации с предотвратимыми заболеваниями и значительной нагрузке, связанной с неинфекционными заболеваниями, что влечет за собой существенные экономические и финансовые издержки.

Приоритеты включают переориентацию расходов на первичную и профилактическую медицинскую помощь, укрепление государственного пакета гарантированных медуслуг и усиление роли Фонда обязательного медицинского страхования для улучшения доступа к экономически эффективным услугам и основным лекарствам.

Выводы

По мнению авторов анализа, несмотря на значительные социальные расходы, результаты в сферах образования, социальной защиты и здравоохранения остаются скромными из-за неэффективности и несправедливости в распределении средств и планировании.

Перераспределение расходов в сторону адресной и более справедливой социальной помощи, повышения качества образования и профилактической медицинской помощи — при поддержке более сильных институтов — будет иметь решающее значение для укрепления человеческого капитала, сокращения бедности и обеспечения финансовой устойчивости.