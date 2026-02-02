Обновить кадры в столичных медицинских учреждениях призвал глава Минздрава

Обновить кадры в столичных медицинских учреждениях призвал глава Министерства здравоохранения. О проблеме Каныбек Досмамбетов высказался на коллегии по итогам 2025 года.

По его словам, в государственных больницах и клиниках есть руководители, которые сидят на должностях по 20-30 лет.

Глава Минздрава считает, что они тормозят развитие медицины.

Такие управленцы сами не развиваются и не дают расти молодым специалистам, систему необходимо обновлять, на местах проводить ротацию и давать дорогу новым кадрам, иначе изменений в здравоохранении не будет, заявил он.

«Они, по сути, мхом заросли, развития нет. Мы должны обновлять кадры. Надо готовить молодых специалистов, обучать их современным методикам и техникам», — отметил Каныбек Досмамбетов.