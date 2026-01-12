22:52
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.09
Общество

Сняты с должности главы двух национальных кардиологических служб Кыргызстана

По итогам выездной проверки Национального центра кардиологии и терапии имени Миррахимова (НЦКиТ) и Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО) состоялось совещание под председательством министра здравоохранения Каныбека Досмамбетова.

По данным пресс-службы Минздрава, в НЦКиТ выявлены нарушения в организации экстренной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая простои ангиографического оборудования, задержки проведения коронароангиографий и недоступность эхокардиографии в реанимации 24/7. Отмечено отсутствие своевременной маршрутизации и междисциплинарных консилиумов, что негативно отражается на исходах лечения пациентов с острым коронарным синдромом при наличии технических возможностей для первичного чрезкожного коронарного вмешательства.

Отдельно обсуждался вопрос применения тромболизиса при наличии ангиографов. В этой связи министр усомнился в целесообразности заявки НЦКиТ на закупку препаратов для тромболизиса на 28 миллионов сомов.

Министр также обратил внимание на коррупцию при закупке лекарств и медоборудования и личной ответственности директора НЦКиТ Талантбека Сооронбаева, задав вопросы о его частых зарубежных выездах (45 поездок за два года — практически дважды в месяц) и происхождении имущества стоимостью около $2 миллионов.

Читайте по теме
Пожар в НИИХСиТО. Кроме пациентов, пострадали медработники и ухаживающие

В НИИХСиТО выявлены нарушения в обращении с оборудованием и расходными материалами. Оборудование для кардиохирургии в основном здании, где произошел пожар, покрыто строительной пылью, что вызывает вопросы об исправности техники и ответственности за ее сохранность. Несмотря на выделенные средства, остается неисполненным поручение президента о дооснащении реанимации УЗИ- и ЭХО-аппаратами.

Министр отметил увеличение клинических случаев, при которых пациенты, оперированные директором института Самидином Шабыралиевым с осложнениями, повторно обращались в частные кардиохирургические клиники.

По итогам совещания руководители обоих учреждений добровольно сложили полномочия в связи с выявленными нарушениями и несоответствием занимаемым должностям. Министр отметил, что на вакантные места будут рассмотрены кандидатуры молодых, но опытных специалистов, в том числе имеющих стаж работы за границей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357569/
просмотров: 378
Версия для печати
Материалы по теме
Распивал спиртное. Сотрудника муниципальной инспекции Бишкека уволили
В Бишкеке пьяные милиционеры попали в ДТП. Их уволили
Увольнение министра науки. Чиновника задержали нетрезвым за рулем — СМИ
Эркин Чечейбаев освобожден от должности министра здравоохранения
Начальник ГУОБДД Женишбек Джоробеков снят с должности
Корпорация Intel уволила более 35 тысяч человек и урезает расходы
В Аграрном университете уволили преподавателя и аннулировали дипломы — ГКНБ
Уволенным Маском госслужащим предложили вернуться на работу — СМИ
В мэрии Бишкека опровергли информацию о массовом увольнении учителей
Скандал в Вашингтоне. Управляющая ФРС подала в суд на Дональда Трампа
Популярные новости
&laquo;Эффект помады&raquo;, или Почему в&nbsp;кафе и&nbsp;ресторанах Бишкека полно посетителей «Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Муфтият КР&nbsp;предупредил паломников и&nbsp;туркомпании, организующие умру Муфтият КР предупредил паломников и туркомпании, организующие умру
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
Бизнес
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
12 января, понедельник
22:49
Экс-премьер-министру Грузии дали 5 лет тюрьмы за отмывание денег Экс-премьер-министру Грузии дали 5 лет тюрьмы за отмыва...
22:39
Ведущий Владимир Соловьев предложил «начать СВО» в Армении и Центральной Азии
22:28
В Бишкеке тротуар возле стройки засыпали песком и перекрыли
22:20
Кыргызстанцы могут бесплатно поменять бессрочные водительские удостоверения
22:11
После отмены платы за обслуживание блюда в кафе подорожали на 20 процентов