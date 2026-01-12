Сняты с должности главы двух национальных кардиологических служб Кыргызстана

По итогам выездной проверки Национального центра кардиологии и терапии имени Миррахимова (НЦКиТ) и Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО) состоялось совещание под председательством министра здравоохранения Каныбека Досмамбетова.

По данным пресс-службы Минздрава, в НЦКиТ выявлены нарушения в организации экстренной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая простои ангиографического оборудования, задержки проведения коронароангиографий и недоступность эхокардиографии в реанимации 24/7. Отмечено отсутствие своевременной маршрутизации и междисциплинарных консилиумов, что негативно отражается на исходах лечения пациентов с острым коронарным синдромом при наличии технических возможностей для первичного чрезкожного коронарного вмешательства.

Отдельно обсуждался вопрос применения тромболизиса при наличии ангиографов. В этой связи министр усомнился в целесообразности заявки НЦКиТ на закупку препаратов для тромболизиса на 28 миллионов сомов.

Министр также обратил внимание на коррупцию при закупке лекарств и медоборудования и личной ответственности директора НЦКиТ Талантбека Сооронбаева, задав вопросы о его частых зарубежных выездах (45 поездок за два года — практически дважды в месяц) и происхождении имущества стоимостью около $2 миллионов.

В НИИХСиТО выявлены нарушения в обращении с оборудованием и расходными материалами. Оборудование для кардиохирургии в основном здании, где произошел пожар, покрыто строительной пылью, что вызывает вопросы об исправности техники и ответственности за ее сохранность. Несмотря на выделенные средства, остается неисполненным поручение президента о дооснащении реанимации УЗИ- и ЭХО-аппаратами.

Министр отметил увеличение клинических случаев, при которых пациенты, оперированные директором института Самидином Шабыралиевым с осложнениями, повторно обращались в частные кардиохирургические клиники.

По итогам совещания руководители обоих учреждений добровольно сложили полномочия в связи с выявленными нарушениями и несоответствием занимаемым должностям. Министр отметил, что на вакантные места будут рассмотрены кандидатуры молодых, но опытных специалистов, в том числе имеющих стаж работы за границей.