«Кара-Кыргыз». Как через сериал напомнить об истории народа

В Караколе активно ведутся съемки исторического сериала «Кара-Кыргыз». Это будет масштабный проект, посвященный эпохе формирования кыргызской государственности. Об этом в интервью 24.kg рассказал режиссер сериала Суйун Откеев.

— Расскажите о сериале. Какие годы в нем будут описаны?

— Сериал «Кара-Кыргыз» рассказывает о судьбах пяти выдающихся личностей, которые боролись за права своего народа. В центре сюжета — Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев, Иманалы Айдарбеков и Абдыкерим Сыдыков. Сериал состоит из четырех серий. Каждая будет по 40-45 минут.

Исторический сериал охватывает период с 1916 по 1924 год. Это восемь лет, которые включают восстание Уркун и становление Кара-Киргизской автономной области. Суйун Откеев

В 2024 году президент Садыр Жапаров издал указ, признав, таким образом, Абдыкерима Сыдыкова, Иманалы Айдарбекова, Жусупа Абдрахманова, Абдыкадыра Орозбекова и Ишеналы Арабаева основателями современной кыргызской государственности. В продолжение этой значимой инициативы государственное учреждение «Творческо-производственное объединение «Кыргызсериал» совместно с «Арна продакшн» запустило данный проект. Финансирование сериала осуществляет наше государство.

— Сколько времени заняла подготовка к съемкам?

— В тесном сотрудничестве с ГУ «ТПО «Кыргызсериал» мы начали подготовку к съемкам сериала еще в декабре 2024 года. Работа началась с создания сценария. Авторами являются сценаристы Токтобек Усенов, Насирдин Кудайбердиев, я и Аят Бакаева. На пути создания сценария мы вели совместную работу с историками.

На подготовку к съемкам в общем плане ушло порядка полугода. Могу сказать, что проделана огромная работа всей сценарной группы.

— Сколько актеров будет задействовано в сериале?

— В главных ролях будет пять персонажей, в эпизодах задействовано порядка 100 актеров. А в массовке будут принимать участие более 700 человек. Могу сказать, что все ключевые роли в сериале исполняют профессиональные актеры, однако в проекте также появятся новые лица, которые пока мало знакомы широкой аудитории.

— В каких городах, областях планируются съемки?

— Съемки стартовали в Балыкчи Иссык-Кульской области. На данный момент мы находимся в Караколе. В этом городе есть локации, дома, постройки, схожие с той эпохой, которую мы хотим передать.

Далее планируются съемки в Кара-Балте Чуйской области и Бишкеке. Ну и конечная точка съемок планируется в Узбекистане, в Хиве.

Создание исторического сериала — задача не из легких. Поскольку сюжет охватывает события, происходившие сто лет назад, необходимо полностью исключить любые современные элементы. Все костюмы, реквизиты и предметы изготовлены с точным соблюдением духа той эпохи. Кроме того, одной из сложностей стало нахождение подходящих мест для съемок, ведь современные постройки часто мешают передать атмосферу прошлого.

— Будут ли следующие сезоны?

— Так как это тема довольно широкая, думаю, что есть перспектива на последующие сезоны, в которых будут отражены исторические события. Мы продолжим знакомить зрителей с выдающимися людьми, которые внесли огромный вклад в основание нашего Кыргызстана. Этот вопрос будет решать ГУ «ТПО «Кыргызсериал» совместно с департаментом кинематографии.

— С какими трудностями столкнулась команда во время съемочного процесса?

— Особых трудностей не было. Единственное, что могу отметить, — это поиск реквизитов, костюмов, домов того времени. Тяжело воссоздавать то, что было сто лет назад. Но я думаю, что наша команда с этой задачей справляется. Как говорится: «Кто ищет, тот всегда найдет».

— Какова основная идея сериала?

— Мы ставим перед собой важную и благородную цель — создать проект, который не просто расскажет о прошлом, но станет мостом между поколениями. Мы хотим, чтобы молодежь по-новому взглянула на историю нашей страны.

Наш сериал призван не только пробудить интерес к истории, но и укрепить чувство национального самосознания, вызвать уважение к подвигам предков, напомнить о корнях и ценностях, которые формировали нас как народ. Суйун Откеев

Надеемся, что наш проект вдохновит зрителей, особенно молодое поколение, на глубокое переосмысление прошлого и осознание своей роли в будущем Кыргызстана.

— Когда планируется премьера?

— Премьера и показ на государственных телеканалах планируются в ноябре этого года. Мы верим, что наш сериал покорит сердца миллионов зрителей.