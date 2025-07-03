12:27
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

«Кара-Кыргыз». Как через сериал напомнить об истории народа

Фото из архива «Арна продакшн». Режиссер исторического сериала «Кара-Кыргыз» Суйун Откеев

В Караколе активно ведутся съемки исторического сериала «Кара-Кыргыз». Это будет масштабный проект, посвященный эпохе формирования кыргызской государственности. Об этом в интервью 24.kg рассказал режиссер сериала Суйун Откеев.

— Расскажите о сериале. Какие годы в нем будут описаны?

— Сериал «Кара-Кыргыз» рассказывает о судьбах пяти выдающихся личностей, которые боролись за права своего народа. В центре сюжета — Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев, Иманалы Айдарбеков и Абдыкерим Сыдыков. Сериал состоит из четырех серий. Каждая будет по 40-45 минут.

Исторический сериал охватывает период с 1916 по 1924 год. Это восемь лет, которые включают восстание Уркун и становление Кара-Киргизской автономной области.

Суйун Откеев

В 2024 году президент Садыр Жапаров издал указ, признав, таким образом, Абдыкерима Сыдыкова, Иманалы Айдарбекова, Жусупа Абдрахманова, Абдыкадыра Орозбекова и Ишеналы Арабаева основателями современной кыргызской государственности. В продолжение этой значимой инициативы государственное учреждение «Творческо-производственное объединение «Кыргызсериал» совместно с «Арна продакшн» запустило данный проект. Финансирование сериала осуществляет наше государство.

— Сколько времени заняла подготовка к съемкам?

— В тесном сотрудничестве с ГУ «ТПО «Кыргызсериал» мы начали подготовку к съемкам сериала еще в декабре 2024 года. Работа началась с создания сценария. Авторами являются сценаристы Токтобек Усенов, Насирдин Кудайбердиев, я и Аят Бакаева. На пути создания сценария мы вели совместную работу с историками.

На подготовку к съемкам в общем плане ушло порядка полугода. Могу сказать, что проделана огромная работа всей сценарной группы.

— Сколько актеров будет задействовано в сериале?

— В главных ролях будет пять персонажей, в эпизодах задействовано порядка 100 актеров. А в массовке будут принимать участие более 700 человек. Могу сказать, что все ключевые роли в сериале исполняют профессиональные актеры, однако в проекте также появятся новые лица, которые пока мало знакомы широкой аудитории.

— В каких городах, областях планируются съемки?

— Съемки стартовали в Балыкчи Иссык-Кульской области. На данный момент мы находимся в Караколе. В этом городе есть локации, дома, постройки, схожие с той эпохой, которую мы хотим передать.

Далее планируются съемки в Кара-Балте Чуйской области и Бишкеке. Ну и конечная точка съемок планируется в Узбекистане, в Хиве.

Создание исторического сериала — задача не из легких. Поскольку сюжет охватывает события, происходившие сто лет назад, необходимо полностью исключить любые современные элементы. Все костюмы, реквизиты и предметы изготовлены с точным соблюдением духа той эпохи. Кроме того, одной из сложностей стало нахождение подходящих мест для съемок, ведь современные постройки часто мешают передать атмосферу прошлого.

— Будут ли следующие сезоны?

— Так как это тема довольно широкая, думаю, что есть перспектива на последующие сезоны, в которых будут отражены исторические события. Мы продолжим знакомить зрителей с выдающимися людьми, которые внесли огромный вклад в основание нашего Кыргызстана. Этот вопрос будет решать ГУ «ТПО «Кыргызсериал» совместно с департаментом кинематографии.

— С какими трудностями столкнулась команда во время съемочного процесса?

— Особых трудностей не было. Единственное, что могу отметить, — это поиск реквизитов, костюмов, домов того времени. Тяжело воссоздавать то, что было сто лет назад. Но я думаю, что наша команда с этой задачей справляется. Как говорится: «Кто ищет, тот всегда найдет».

— Какова основная идея сериала?

— Мы ставим перед собой важную и благородную цель — создать проект, который не просто расскажет о прошлом, но станет мостом между поколениями. Мы хотим, чтобы молодежь по-новому взглянула на историю нашей страны.

Наш сериал призван не только пробудить интерес к истории, но и укрепить чувство национального самосознания, вызвать уважение к подвигам предков, напомнить о корнях и ценностях, которые формировали нас как народ.

Суйун Откеев

Надеемся, что наш проект вдохновит зрителей, особенно молодое поколение, на глубокое переосмысление прошлого и осознание своей роли в будущем Кыргызстана.

— Когда планируется премьера?

— Премьера и показ на государственных телеканалах планируются в ноябре этого года. Мы верим, что наш сериал покорит сердца миллионов зрителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334952/
просмотров: 300
Версия для печати
Материалы по теме
Историческая драма о Петре I, фэнтези и аниме. Что смотреть на следующей неделе
Финал «Игры в кальмара», супергерой и триллер. Что смотреть на следующей неделе
Арнольд Шварценеггер, боевики и дорамы. Что смотреть на следующей неделе
Криминальные драмы, комедии и мультсериал. Что посмотреть на следующей неделе
В погоне за маньяком, драмы и комедии. Что посмотреть на следующей неделе
Мистика, триллер и мультсериалы. Что посмотреть на следующей неделе
«Любовь. Смерть. Роботы», триллеры и комедии. Что посмотреть на следующей неделе
«Мыслить как преступник», комедия и дорама. Что посмотреть на следующей неделе
Новое дело «Мосгаз», мультсериал и комедии. Что смотреть на следующей неделе
Юра Борисов, «Звездные войны» и мультсериал. Что смотреть на следующей неделе
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Кабмин ликвидирует государственное предприятие &laquo;Кыргызское взморье&raquo; Кабмин ликвидирует государственное предприятие «Кыргызское взморье»
Бизнес
Кыргызское кино в&nbsp;вашем смартфоне: бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia Кыргызское кино в вашем смартфоне: бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia
Оплата госпошлины в&nbsp;суд стала проще с&nbsp;MegaPay Оплата госпошлины в суд стала проще с MegaPay
ОАО &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;мэрия Бишкека подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве ОАО «Элдик Банк» и мэрия Бишкека подписали меморандум о сотрудничестве
Pos-терминал от&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;акции&nbsp;&mdash; ноль процентов на&nbsp;все платежи Pos-терминал от Bakai Bank по акции — ноль процентов на все платежи
3 июля, четверг
12:10
Кыргызское кино в вашем смартфоне: бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia Кыргызское кино в вашем смартфоне: бесплатный онлайн-ки...
12:08
В поездах Кыргызстана увеличат бесплатную норму веса перевозки ручной клади
12:00
«Кара-Кыргыз». Как через сериал напомнить об истории народа
11:51
Число утонувших в Кыргызстане с начала года достигло 33 человек — МЧС
11:51
В ЕЭК обсудили противодействие незаконному обороту табачной продукции в ЕАЭС