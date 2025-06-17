Взаимное сокращение военных в районе границ обсудили пять стран в Чолпон-Ате

В Чолпон-Ате состоялось заседание совместной контрольной группы по выполнению соглашения между Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Китаем об укреплении доверия в военной области в районе границы, подписанного в Шанхае 26 апреля 1996 года, и соглашения между указанными странами о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, подписанного в Москве 24 апреля 1997 года. Об этом сообщили в посольстве РФ в Бишкеке.

Отмечено, что оба документа реализуются пятью государствами в полном объеме, численность вооруженных сил в районе совместной границы сохраняется на уровне ниже установленного предела.

План взаимных инспекций на 2025 год выполняется, обмен информацией о количественных и качественных параметрах вооруженных сил в пределах 100-километровых зон по обе стороны от границы осуществляется в строгом соответствии с действующим порядком.

Эти документы продолжают играть важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе, способствуют укреплению дружбы и взаимного доверия, создают условия для успешного развития сотрудничества в приграничных районах стран пятерки, — отметили в российской дипмиссии.