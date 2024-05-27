В Кыргызстане хотят запретить рекламу психологов, не имеющих профобразования

Депутаты Жогорку Кенеша Бактыбек Сыдыков и Гулшаркан Култаева предложили запретить распространять рекламу оказания психологических услуг лицами, не имеющими документа о высшем образовании по специальности. Соответствующие поправки в закон о рекламе они вынесли на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в последнее десятилетие наблюдается значительный рост количества природных и техногенных бедствий, в том числе увеличение количества негативных социальных явлений, включая психологические проблемы, на которые люди ищут решение в виде получения психологических услуг.

При этом они получают непрофессиональную помощь от людей, не имеющих соответствующего образования по направлению психологии.

«Кыргызстанцы также стали чаще прибегать к услугам психологов, в перечень которых входят гештальт-терапия, гипнотерапия, психо-функциональная разблокировка и иные виды нововведенных психологических услуг, которые могут напрямую влиять на психику человека, как положительно, так и отрицательно», — говорится в документе.

Психологическая помощь отличается от психиатрической, поскольку не относится к медицинской сфере. Соответственно, для осуществления профессиональной деятельности психологу необходимо иметь только профильное образование, а не медицинскую квалификацию.

«Однако в настоящее время наблюдается тенденция к росту числа лиц, предоставляющих психологические услуги, такие как курсы, тренинги и консультации, при этом не обладающих соответствующей профессиональной подготовкой. В результате рынок психологических услуг оказывается перенасыщен большим числом некомпетентных специалистов», — считают авторы законопроекта.

По их мнению, лица, оказывающие подобные услуги, чаще всего распространяют рекламу в социальных сетях, где чаще всего подростки, молодые люди находят подобных неквалифицированных специалистов и прибегают к их услугам, не запрашивая документы об их квалификации.

«Также следует отметить, что в части 2 статьи 20 Закона «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» от 12 января 2024 года № 14 указано, что аккредитация физических и юридических лиц, независимо от формы собственности, занимающихся медицинской деятельностью, осуществляется в целях улучшения качества медицинской помощи в порядке, определяемом кабинетом министров. Оказание услуг психолога, проведение различного рода психологической — лечебной терапии также являются медицинской услугой. По этой причине для предотвращения необратимых последствий в виде причинения вредя психологическому и ментальному здоровью человека, прибегающего к услугам неквалифицированных психологов, предлагается дополнить Закон «О рекламе», — подчеркивается в справке-обосновании.