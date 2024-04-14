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Общество

Обыск в доме дипломата. МИД КР сделал заявление в связи с проверкой МВД РФ

На сайте Министерства иностранных дел Кыргызстана появилось заявление по поводу служебной проверки, проведенной в связи с обыском в доме кыргызстанского дипломата.

«С удовлетворением восприняли комментарий официального представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой о незыблемости дипломатического статуса и приверженности России Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что вызывает определенные вопросы содержание информационного сообщения официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в котором еще до завершения служебной проверки и установления всех обстоятельств произошедшего утверждается, что полицейские в квартиру дипломата посольства Кыргызстана в России «не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали».

«Таким образом, из данного сообщения следует, что пострадавшая женщина с детьми, находясь внутри своей квартиры, сама является виновницей инцидента. Это противоречит здравой логике», — считают в МИД КР.

Добавим, в министерстве ожидают, что служебная проверка будет проведена оперативно, объективно и комплексно с учетом видеозаписей нагрудных камер самих полицейских и фотоматериалов, представленных посольством Кыргызстана в МИД РФ.

Напомним, 8 апреля двое работников МВД России прибыли в дом советника посла КР в РФ Манаса Жолдошбекова в Москве с целью проверки законности оснований пребывания иностранного гражданина на территории России. Силовики взломали дверь и потребовали предоставить отрывную часть бланка постановки на миграционный учет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291499/
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