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Общество

Двухнедельной Софии срочно требуется операция на сердце. Объявлен сбор

Двухнедельной Софии срочно требуется операция на сердце. Об этом в Facebook написала директор Первого детского хосписа Ольга Труханова.

По ее словам, у малышки врожденный порок сердца, атрезия легочной артерии (АЛА) — это критический врожденный порок сердца, сопровождающийся летальным исходом при отсутствии своевременного оперативного вмешательства.

«Врачи говорят, что нужно максимально быстро сделать операцию, чтобы спасти жизнь Софии. В Кыргызстане на данный момент помочь не могут, поэтому по рекомендациям наших врачей мы обратились в клиники Астаны, Алматы и Минска. В Астане, к сожалению, на данный момент нет доступных мест в реанимации, в Алматы не принимают иностранных граждан, и только РНЦП детской хирургии в Минске готов принять малышку. Там работает замечательный кардиохирург Юрий Иванович Линник, который уже много раз спасал наших детей», — написала она.

Родители своими силами собрали большую часть необходимой суммы, но им не хватает $3,5 тысячи.

Ждать, пока найдется оставшаяся сумма, нет возможности, поэтому принято решение вылетать в Минск 26 января.

Желающие помочь, могут перечислить средства на MBANK 0500949348 Павел.Ш (папа Софии).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285092/
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