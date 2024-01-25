В Бишкеке пройдет вечер памяти народного артиста Чолпонбека Базарбаева

26 января в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится вечер памяти выдающегося танцовщика, народного артиста СССР, лауреата премии Ленинского комсомола Киргизской ССР, лауреата Международных премий, видного общественного и государственного деятеля Чолпонбека Базарбаева, посвященного 75-летию со дня рождения. Об этом сообщили в театре.

В рамках вечера состоится концерт с участием солистов и артистов балета театра, учащихся Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбая Базарбаева, артистов Государственного ансамбля танца «Ак Марал».

Зрители смогут увидеть отрывки и номера из мировой балетной классики, произведения национальной и современной хореографии. Режиссер-постановщик — народный артист КР Нурлан Асанбеков, дирижер — народный артист КР Нурматбек Полотов, главный балетмейстер — заслуженный артист КР Канат Надырбек.

Народный артист СССР Чолпонбек Базарбаев родился 4 февраля 1949 года в селе Чолпон (по другим источникам — Кум-Добо) Кочкорского района Нарынской области. Окончил Фрунзенское музыкально-хореографическое училище (1967), курсы усовершенствования Московского хореографического училища (1968).

Танцовщик героико-романтического плана — Чолпонбек Базарбаев обладал подлинным артистизмом, совершенством техники исполнения, ослепительной виртуозностью, покоряющим темпераментом, поразительной невесомостью, «полетностью» прыжков, вернее сказать, Базарбаев просто парил над сценой.

Жизнь народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева трагически оборвалась в автомобильной катастрофе 2 сентября 2002 года.

Концерт начнется в 19.00.