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Общество

Сотрудничество с Китаем. Подписан меморандум о строительстве каскада ГЭС в КР

Министр энергетики Таалайбек Ибраев и вице-президент китайской компании China National Electric Engineering Co.Ltd. (CNEEC) Цзин Хуэй подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области энергетики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что цель документа — намерение о сотрудничестве в сфере строительства Суусамыр — Кокомеренского каскада ГЭС и возведение Кара-Кечинской тепловой станции.

Суусамыр — Кокомеренский каскад ГЭС состоит из трех станций с примерной годовой выработкой 3,3 миллиарда киловатт-часов и общей мощностью 1 тысяча 305 мегаватт:

  • Каракольская ГЭС — 33 мегаватта;
  • Кокомеренская ГЭС-1 — 360 мегаватт;
  • Кокомеренская ГЭС-2 — 912 мегаватт.

Теплоэлектростанцию на Кара-Кече проектной мощностью 600 мегаватт хотят построить в Джумгальском районе Нарынской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285087/
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