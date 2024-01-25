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Общество

Канада и ЮНИСЕФ помогут улучшить хранение вакцин в Кыргызстане за 35 миллионов

В Центре госсанэпиднадзора Сокулукского района Чуйской области прошла церемония открытия новой холодовой комнаты для хранения вакцин. Об этом сообщил офис ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

Холодовая комната позволит хранить вакцины для более чем 200 тысяч жителей региона, в том числе 28 тысяч детей до пяти лет. Это первое из 11 новых складских помещений, которые устанавливают в каждой области и крупных городах страны при поддержке правительства Канады и ЮНИСЕФ. Общая стоимость всех холодовых комнат превышает 35 миллионов сомов.

ЮНИСЕФ в КР
Фото ЮНИСЕФ в КР. Новые холодовые комнаты для хранения вакцин устанавливаются по всему Кыргызстану при поддержке правительства Канады и ЮНИСЕФ

Заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева отметила, что ведомство определяет программу иммунизации как одну из приоритетных программ общественного здравоохранения.

«Холодовые камеры доставлены во все регионы. Это внесет огромный вклад в период реагирования на вспышку кори, когда республика получит дополнительные дозы краснушно-коревой вакцины», — подчеркнула она.

В комнатах поддерживается постоянная температура от +2 до +8, необходимая для правильного хранения большинства вакцин.

Ожидается, что все холодовые комнаты установят к марту 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285049/
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