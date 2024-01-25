Канада и ЮНИСЕФ помогут улучшить хранение вакцин в Кыргызстане за 35 миллионов

В Центре госсанэпиднадзора Сокулукского района Чуйской области прошла церемония открытия новой холодовой комнаты для хранения вакцин. Об этом сообщил офис ЮНИСЕФ в Кыргызстане.
Холодовая комната позволит хранить вакцины для более чем 200 тысяч жителей региона, в том числе 28 тысяч детей до пяти лет. Это первое из 11 новых складских помещений, которые устанавливают в каждой области и крупных городах страны при поддержке правительства Канады и ЮНИСЕФ. Общая стоимость всех холодовых комнат превышает 35 миллионов сомов.
Заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева отметила, что ведомство определяет программу иммунизации как одну из приоритетных программ общественного здравоохранения.
«Холодовые камеры доставлены во все регионы. Это внесет огромный вклад в период реагирования на вспышку кори, когда республика получит дополнительные дозы краснушно-коревой вакцины», — подчеркнула она.
В комнатах поддерживается постоянная температура от +2 до +8, необходимая для правильного хранения большинства вакцин.
Ожидается, что все холодовые комнаты установят к марту 2024 года.