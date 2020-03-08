Женский марш солидарности продолжается у здания УВД Свердловского района. Возле пункта пропуска собрались активисты и правозащитники. Они держат в руках плакаты и Конституцию Кыргыызстана, которая гарантирует каждому гражданину право на мирные акции.

Фото 24.kg. Активисты продолжают акцию у здания УВД Свердловского района

В столице сегодня в полдень организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но их задержали и доставили в РУВД Свердловского района.

К задержанным не пускают правозащитников. Возле пункта пропуска произошла стычка между сотрудниками милиции и участниками акции. Последние скандируют: «Пустите адвокатов!»

В итоге в здание запустили юристов и правозащитников.