12:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

У посольства Таджикистана в Бишкеке проходит митинг

У посольства Таджикистана в Бишкеке проходит митинг с требованием рассмотреть ответственность начальника управления МВД по Согдийской области Таджикистана генерал-майора Абдулло Навджувонова.

Читайте по теме
Объявить таджикского генерала персоной нон-грата в КР предлагают активисты

По словам участников митинга, официальные власти РТ должны выразить позицию по заявлению генерала.

«Мы хотим узнать позицию официальных властей Таджикистана по заявлению генерала. Поэтому пришли к посольству. В принципе это наш МИД должен был направить ноту с требованием официального ответа от РТ. Но мы, граждане Кыргызстана и жители Баткенской области, выражаем несогласие с Абдулло Навджувоновым. Если Таджикистан не претендует на Баткен, начальника управления МВД по Согдийской области должны уволить», — заявила бывший депутат Жогорку Кенеша Камила Талиева.

К митингующим никто из дипломатического представительства РТ в КР не вышел.

«Мы хотели передать им решение вчерашнего круглого стола по заявлению Абдулло Навджувонова и донести до властей Таджикистана информацию о ситуации на границе. Мы за сохранение мира и дружбы двух народов. Но никто из посольства не вышел. Скорее всего, у них нет ответа на наши вопросы», — отметила гражданский активист Токтайым Уметалиева.

Таджикский генерал на своей первой пресс-конференции 12 февраля заявил, что в прошлом Баткен никогда не был кыргызской землей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143931/
просмотров: 914
Версия для печати
Материалы по теме
Объявить таджикского генерала персоной нон-грата в КР предлагают активисты
Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
Полпредство в Баткене обвиняет таджикского генерала в разжигании розни
Дело депутата Сапарали Борубаева. В УВД Баткена призывают не политизировать
Конфликт в Масанчи. В торговом центре обнаружили обгоревшее тело
Президент Казахстана ответил на трогательное обращение дунганского мальчика
Конфликт в Масанчи. ГКНБ должен привлечь авторов провокационных комментариев
Конфликт в Масанчи. Кыргызско-казахская граница: что происходит прямо сейчас
Конфликт в Масанчи. Беженцы возвращаются в Казахстан
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
Популярные новости
Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в&nbsp;Бишкеке снесут Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в Бишкеке снесут
При Атамбаеве такого не&nbsp;было. А&nbsp;как было при бывшем президенте на&nbsp;самом деле При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле
Кыргызстан меняет с&nbsp;Таджикистаном свои территории на&nbsp;свои&nbsp;же участки Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
Территория Бишкека увеличится на&nbsp;8&nbsp;тысяч гектаров Территория Бишкека увеличится на 8 тысяч гектаров
Бизнес
Обменяй старый смартфон на&nbsp;новый в&nbsp;O!Store Обменяй старый смартфон на новый в O!Store
Что происходит в&nbsp;ОсОО &laquo;Акнет&raquo; и&nbsp;почему хозяйственный спор интересует депутата Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
18 февраля, вторник
12:29
Заражение кыргызстанца коронавирусом. Болезнь выявили у его соседа по каюте Заражение кыргызстанца коронавирусом. Болезнь выявили у...
12:21
Мэрия так и не получила ответ, почему Проект детальной планировки засекречен
12:17
Адвокат Кубана Ажимудинова пояснила, откуда у ее подзащитного оружие и патроны
11:52
У посольства Таджикистана в Бишкеке проходит митинг
11:37
Скандал в «Акнете». Кубана Ажимудинова просят отпустить под домашний арест