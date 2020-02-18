У посольства Таджикистана в Бишкеке проходит митинг с требованием рассмотреть ответственность начальника управления МВД по Согдийской области Таджикистана генерал-майора Абдулло Навджувонова.

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По словам участников митинга, официальные власти РТ должны выразить позицию по заявлению генерала.

«Мы хотим узнать позицию официальных властей Таджикистана по заявлению генерала. Поэтому пришли к посольству. В принципе это наш МИД должен был направить ноту с требованием официального ответа от РТ. Но мы, граждане Кыргызстана и жители Баткенской области, выражаем несогласие с Абдулло Навджувоновым. Если Таджикистан не претендует на Баткен, начальника управления МВД по Согдийской области должны уволить», — заявила бывший депутат Жогорку Кенеша Камила Талиева.

К митингующим никто из дипломатического представительства РТ в КР не вышел.

«Мы хотели передать им решение вчерашнего круглого стола по заявлению Абдулло Навджувонова и донести до властей Таджикистана информацию о ситуации на границе. Мы за сохранение мира и дружбы двух народов. Но никто из посольства не вышел. Скорее всего, у них нет ответа на наши вопросы», — отметила гражданский активист Токтайым Уметалиева.

Таджикский генерал на своей первой пресс-конференции 12 февраля заявил, что в прошлом Баткен никогда не был кыргызской землей.