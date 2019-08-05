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Общество

Экс-глава ГРС Алина Шаикова объявлена в розыск

Экс-глава ГРС Алина Шаикова объявлена в розыск. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

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По его данным, в ходе расследования уголовного дела в отношении должностных лиц Государственной регистрационной службы, ГП «Инфоком», департамента госзакупок и других лиц по факту коррупции при закупке услуг по изготовлению паспортов нового поколения бывшая глава ГРС при ПКР Алина Шаикова, являясь одним из фигурантов уголовного дела, проигнорировала вызовы на допрос и другие следственные действия с ее участием.

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 (коррупция) УК КР. В порядке статьи 239 УПК КР объявлен розыск Алины Шаиковой, производство которого поручено оперативному подразделению ГКНБ КР.

Досудебное производство по делу продолжается.
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