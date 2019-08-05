Экс-глава ГРС Алина Шаикова объявлена в розыск. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

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Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 (коррупция) УК КР. В порядке статьи 239 УПК КР объявлен розыск Алины Шаиковой, производство которого поручено оперативному подразделению ГКНБ КР.

Досудебное производство по делу продолжается.