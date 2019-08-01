Закономерное решение суда. Все активы «Вечерки» возвращены Александру Киму

Александр и Галина Рябушкины больше не являются владельцами 50 процентов доли ОсОО «Рубикон» и 68 процентов акций ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек». Об этом 24.kg сообщил адвокат Александра Кима Сергей Воронцов.

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По его словам, накануне Бишкекский горсуд вынес решение об отчуждении контрольного пакета активов у семейства Рябушкиных.

Таким образом, Рябушкины больше не являются хозяевами «Вечерки». Все активы возвращены Александру Киму.

Напомним, Александр Рябушкин является фигурантом уголовного дела о присвоении и растрате дивидендов акционеров издательского дома «Вечерний Бишкек». Он находится под арестом в следственном изоляторе. Разбирательство проходит в Свердловском районном суде.