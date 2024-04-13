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Экономика

Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики в Центральной Азии

Медленный рост экономики тормозит ее восстановление в странах Европы и Центральной Азии с формирующимся рынком. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике региона.

Экономическая активность в государствах с формирующимся рынком и развивающихся странах региона Европы и Центральной Азии в этом году, по всей вероятности, замедлится, поскольку на них неблагоприятно сказываются ослабление мировой экономики, жесткая денежно-кредитная политика, замедление роста в Китае и снижение цен на сырьевые товары.

Экономический рост в регионе замедлится до 2,8 процента после существенного повышения — до 3,3 процента — в 2023-м.

«Государства Европы и Центральной Азии продолжают противостоять многочисленным кризисам, усугубляемым неблагоприятной динамикой роста мировой экономики. Возобновление роста производительности за счет стимулирования динамизма бизнеса и повышения устойчивости к рискам, связанным с изменением климата, может помочь защитить население региона и ускорить экономический рост», — заявила вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонелла Басани.

Инфляция в странах с формирующимся рынком и развивающихся государствах Европы и Центральной Азии снижается быстрее, чем ожидалось, во многом благодаря резкому понижению мировых цен на продовольствие и энергоресурсы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291427/
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